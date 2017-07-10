Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|10 июл 2017|16:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+17oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+11oC
+18oC
Завтра | Гроза |
  68.77  |  $  60.30
 

Общество | Сотрудники ГК «Дионис» устроили праздник для воспитанников детдома

10.07.2017|15:52
Печать

4 июля председатель благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Караван добрых дел» Ольга Чистякова вместе с волонтерами посетила Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых.

Добровольцы приготовили для ребят увлекательное представление под названием «Приключения фиксиков».

В Мокшанском детском доме есть традиция - каждый месяц проводить день именинника. Рожденных в июне - июле поздравили и сотрудники ГК «Дионис» при поддержке «Каравана добрых дел».

«На праздник мы пришли, перевоплотившись в героев мультсериала «Фиксики». Мы долго готовились: Артем Невижин и Аня Земнухова писали сценарий, Оля Емашова и Артем Елесин подбирали музыку, Маша Литвинова придумывала танцы», - рассказали о поездке сотрудники ГК «Дионис».

Сценарий включал загадки, общение с детьми, много песен, танцев и веселья - словом, все, что нужно для дня рождения.

«Перед детьми всегда выступать нелегко, а перед особенными вдвойне. За свою недолгую жизнь им пришлось пережить много бед и разочарований. Мы волновались: как нас примут ребята, их наставники? Но наши сомнения и опасения были напрасными», - добавили работники.

Ребята не только ждали гостей и активно участвовали в выступлении, но и сами приготовили номера, подарили сувениры, сделанные своими руками.

«Столько любви, доброты и внимания мы не получали. Уезжали с мыслью о том, как же повезло (если такое слово уместно) детям, что на их жизненном пути появился Виктор Дружинин, директор Мокшанского дома-интерната, собравший вокруг себя замечательных людей. Каждый из них помогает ребятам найти себя, проявить свои возможности в труде, рукоделии», - поделились впечатлениями гости.

Среди воспитанников Виктора Дружинина много победителей и призеров международных и российских специальных олимпиад для людей с умственными нарушениями.

«Здорово, что есть такие люди, как Виктор Петрович и его команда! Люди, которые несут в мир свет и тепло, гармонию, покой, для которых все дети - свои!» - признали сотрудники ГК «Дионис».

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!