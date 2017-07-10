10.07.2017 | 15:52

4 июля председатель благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Караван добрых дел» Ольга Чистякова вместе с волонтерами посетила Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых.

Добровольцы приготовили для ребят увлекательное представление под названием «Приключения фиксиков».

В Мокшанском детском доме есть традиция - каждый месяц проводить день именинника. Рожденных в июне - июле поздравили и сотрудники ГК «Дионис» при поддержке «Каравана добрых дел».

«На праздник мы пришли, перевоплотившись в героев мультсериала «Фиксики». Мы долго готовились: Артем Невижин и Аня Земнухова писали сценарий, Оля Емашова и Артем Елесин подбирали музыку, Маша Литвинова придумывала танцы», - рассказали о поездке сотрудники ГК «Дионис».

Сценарий включал загадки, общение с детьми, много песен, танцев и веселья - словом, все, что нужно для дня рождения.

«Перед детьми всегда выступать нелегко, а перед особенными вдвойне. За свою недолгую жизнь им пришлось пережить много бед и разочарований. Мы волновались: как нас примут ребята, их наставники? Но наши сомнения и опасения были напрасными», - добавили работники.

Ребята не только ждали гостей и активно участвовали в выступлении, но и сами приготовили номера, подарили сувениры, сделанные своими руками.

«Столько любви, доброты и внимания мы не получали. Уезжали с мыслью о том, как же повезло (если такое слово уместно) детям, что на их жизненном пути появился Виктор Дружинин, директор Мокшанского дома-интерната, собравший вокруг себя замечательных людей. Каждый из них помогает ребятам найти себя, проявить свои возможности в труде, рукоделии», - поделились впечатлениями гости.

Среди воспитанников Виктора Дружинина много победителей и призеров международных и российских специальных олимпиад для людей с умственными нарушениями.

«Здорово, что есть такие люди, как Виктор Петрович и его команда! Люди, которые несут в мир свет и тепло, гармонию, покой, для которых все дети - свои!» - признали сотрудники ГК «Дионис».