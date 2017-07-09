Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|9 июл 2017|14:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+16oC
Завтра | Ливень |
  68.95  |  $  60.38
 

Общество | В пензенском сквере «45 меридиан» установили видеокамеру

09.07.2017|12:53
Печать

В сквере «45 меридиан» установили видеокамеру и произвели синхронизацию передачи изображения в АПК «Безопасный город».

Как сообщили в пресс-службе мэрии Пензы, такую информацию предоставило управление по делам ГОЧС.

Напомним: тема установки видеокамер была поднята на комиссии гордумы, после того как вандалы в ночь на 13 июня вывернули с корнем скамейку и намусорили в сквере «45 меридиан», который был открыт накануне Дня России и Дня города. Также неизвестные выкопали там цветы.

В июне прошлого года аналогичный акт вандализма произошел в сквере имени Лермонтова. Вандалы выворотили из земли лавочку. Длинные штыри, которые крепят задние ножки в почве, были почти полностью выдернуты, а сама конструкция наклонена под углом около 30 градусов. Рядом с лавочкой валялись пустые бутылки из-под пива.

0
0
0
0
 
Гость|09.07.2017 13:06|

В копеечку влетел меридианчик

Гость|09.07.2017 13:10|

Ссылочку на изображение с камеры плиз!

Гость|09.07.2017 13:18|

penzainform.ru писал(a):

В сквере «45 меридиан» установили видеокамеру и произвели синхронизацию передачи изображения в АПК «Безопасный город».
И зачем это сообщать? Предупреждаете преступников?

Гость|09.07.2017 13:32|

Да, быдло местное бесчинствует ...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!