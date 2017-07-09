09.07.2017 | 12:53

В сквере «45 меридиан» установили видеокамеру и произвели синхронизацию передачи изображения в АПК «Безопасный город».

Как сообщили в пресс-службе мэрии Пензы, такую информацию предоставило управление по делам ГОЧС.

Напомним: тема установки видеокамер была поднята на комиссии гордумы, после того как вандалы в ночь на 13 июня вывернули с корнем скамейку и намусорили в сквере «45 меридиан», который был открыт накануне Дня России и Дня города. Также неизвестные выкопали там цветы.

В июне прошлого года аналогичный акт вандализма произошел в сквере имени Лермонтова. Вандалы выворотили из земли лавочку. Длинные штыри, которые крепят задние ножки в почве, были почти полностью выдернуты, а сама конструкция наклонена под углом около 30 градусов. Рядом с лавочкой валялись пустые бутылки из-под пива.