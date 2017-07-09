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Общество | Руководитель нескольких подрядных организаций задолжал сотрудникам 35 млн

09.07.2017|11:34
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Около двух лет прокуратура Ленинского района выбивала долги у руководителя сразу нескольких подрядных организаций, выполнявших работы для одной крупной пензенской строительной фирмы. Все это время люди работали на него практически бесплатно.

«Задолженность превышала 35 миллионов рублей. Благодаря постоянному контролю удалось погасить ее полностью. За 2015-2017 годы прокурорами предъявлено более 900 заявлений о взыскании заработной платы», - сообщила помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Екатерина Мельникова.

Руководитель строительных подрядных организаций много раз привлекался к административной и уголовной ответственности. В итоге ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей.

«В настоящее время сохраняется сложная экономическая ситуация в стране. Просим всех сообщать о нарушениях работодателями трудового законодательства в прокуратуру по адресу: Некрасова, 34», - обратилась к пензенцам Екатерина Мельникова.

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