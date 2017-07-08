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Общество | Владыка Серафим провел службу в храме Петра и Февронии

08.07.2017|17:01
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Ради богослужения владыка Серафим отказался поехать в Муром, на родину Петра и Февронии, а остался в Пензе, чтобы вместе с верующими отпраздновать день памяти этих святых в храме на улице Рахманинова.

Муромские святые считаются православными покровителями супружества. «Жили долго и счастливо и умерли в один день!» - это про них.

В честь Петра и Февронии в 2008 году в России был установлен государственный праздник День семьи, любви и верности. Инициатором выступила супруга бывшего тогда президентом Дмитрия Медведева Светлана.

«Он искореняет тот праздник, который называют Днем святого Валентина. В нашей православной стране нехорошо отмечать такие даты. А вот день Петра и Февронии должен чтить каждый русский», - заявила прихожанка церкви Ксения Ларионова.

По случаю престольного праздника около храма была организована небольшая ярмарка.

«Открытки, колокольчики ручной работы, чай», - перечислила товары помощник настоятеля храма Петра и Февронии Елена Ревунова.

Вырученные от ярмарки деньги будут потрачены на церковные нужды.

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Гость|08.07.2017 18:42|

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