08.07.2017 | 17:01

Ради богослужения владыка Серафим отказался поехать в Муром, на родину Петра и Февронии, а остался в Пензе, чтобы вместе с верующими отпраздновать день памяти этих святых в храме на улице Рахманинова.

Муромские святые считаются православными покровителями супружества. «Жили долго и счастливо и умерли в один день!» - это про них.

В честь Петра и Февронии в 2008 году в России был установлен государственный праздник День семьи, любви и верности. Инициатором выступила супруга бывшего тогда президентом Дмитрия Медведева Светлана.

«Он искореняет тот праздник, который называют Днем святого Валентина. В нашей православной стране нехорошо отмечать такие даты. А вот день Петра и Февронии должен чтить каждый русский», - заявила прихожанка церкви Ксения Ларионова.

По случаю престольного праздника около храма была организована небольшая ярмарка.

«Открытки, колокольчики ручной работы, чай», - перечислила товары помощник настоятеля храма Петра и Февронии Елена Ревунова.

Вырученные от ярмарки деньги будут потрачены на церковные нужды.