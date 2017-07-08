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Общество | Валерий Савельев призвал пензенцев уделять больше внимания своим семьям

08.07.2017|10:30
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В субботу, 8 июля, глава Пензы Валерий Савельев поздравил жителей областного центра с Днем семьи, любви и верности.

«Этот праздник отмечается в память святых Петра и Февронии Муромских, являющихся покровителями семьи, супружеская жизнь которых - образец брака и семейной преданности.

В этот прекрасный летний день мы традиционно поздравляем супружеские пары, которые много лет бок о бок, душа в душу прожили вместе, молодые семьи и всех тех, кто готовится в ближайшее время скрепить свои отношения узами брака.

Пусть сегодняшний праздник станет для каждого из вас поводом уделить больше внимания своим семьям, сказать родным людям теплые и нежные слова и насладиться уютом семейного очага и общением с близкими и любимыми людьми.

От всей души желаю всем вам семейного счастья, крепкой любви, доброго здоровья, добра и жизненного благополучия! Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, звучит детский смех! Пусть счастье и удача никогда не покидают вас, ваших родных и близких!

Пусть наша любимая Пенза всегда будет землей процветания и мира, крепких семей и счастливых людей!» - говорится в поздравительном адресе.

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Гость|08.07.2017 10:41|

Рзепова совсем с катушек слетела копипостит РПЦ.

Гость|08.07.2017 10:44|

penzainform.ru писал(a):

супружеская жизнь которых - образец брака и семейной преданности.
Её мошенничество, его трусость, их развод и бездетность – это образец?

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