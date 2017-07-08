08.07.2017 | 18:17

В Пензенской области стали реже насиловать, убивать, грабить, мошенничать - таких происшествий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оказалось меньше на 18 процентов. Да и в общем уровень преступности в регионе ниже, чем в стране. Об этом говорили на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.

Сейчас представителей власти беспокоит ситуация с распространением некачественных спиртных напитков.

«У нас большое количество отравившихся алкоголем. За пять месяцев мы потеряли 108 человек. Это меньше, чем в прошлом, но тем не менее люди гибнут», - рассказал вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин.

А полицейские подчеркнули: практически каждое третье преступление на территории области совершено в состоянии алкогольного опьянения. И выпивка чаще всего приводит не к мелким правонарушениям.

«91% убийств, совершенных на территории Пензенской области, а также 94% от всех случаев причинения тяжкого вреда здоровью были совершены в нетрезвом состоянии», - отметил начальник отдела УМВД России по Пензенской области Михаил Янгулов.

На совещании в правительстве области как раз и говорили о том, что еще могут сделать власти, полиция и общественность, чтобы таких правонарушений стало меньше.