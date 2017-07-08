08.07.2017 | 16:45

В Пензенской области зарегистрирована вспышка бруцеллеза. Опасное заболевание обнаружили у нескольких коров в одном из хозяйств Мокшанского района. В настоящее время там введен карантин.

«Работают ветеринары и специалисты Роспотребнадзора, берут анализы у больных и здоровых животных, а также людей, с ними контактирующих», - сообщил министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Предположительно, инфекцию завезли из Сосновоборского района, откуда закупали телят. Они проходили проверку, но никаких бактерий в их анализах обнаружено не было. Вероятно, потому, что антитела, сигнализирующие о болезни, появляются в крови только через три-четыре недели после попадания инфекции в организм. Кстати, бруцеллез - опасное заболевание, которое от животного передается человеку и поражает сердечно-сосудистую, нервную, половую и опорно-двигательную системы.

«Основной источник - некипяченое молоко, а также контакт с коровой при наличии поврежденных кожных покровов», - уточнила ветеринарный врач Александра Сумбаева.

За последние несколько лет это первый случай вспышки бруцеллеза в Сурском крае.