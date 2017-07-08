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Общество | Сотни пензенцев и гостей региона посетили Тихвинскую ярмарку

08.07.2017|17:36
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Тихвинская ярмарка - как путешествие на машине времени. Гости оказываются в России XVIII века. Здесь лапти плетут, там венки из полевых цветов... А белье гладят с помощью скалки и рубеля.

Торговля открылась на территории Государственного литературно-мемориального музея Александра Радищева в Кузнецком районе.

Тихвинскую ярмарку более 200 лет назад учредила Варвара Михайловна Радищева - жена родного брата известного писателя.

«Чтобы имелась возможность продать излишки. А мы такое мероприятие возродили», - уточнил глава администрации Кузнецкого района Валерий Костин.

«Это уникально, что на такой маленькой территории можно прикоснуться к прошлому, увидеть настоящее и заглянуть в будущее», - отметила 1-й заместитель председателя правительства Пензенской области Лариса Рябихина.

В этом году в Тихвинской ярмарке приняли участие более 70 сельхозпроизводителей Кузнецкого района, которые привезли сюда свою экологически чистую продукцию: живую рыбу, овощи, полуфабрикаты, мед, квас, молоко, домашний хлеб, яйца и многое другое. Собственные изделия представили и местные народные умельцы, а также гости из Мурома, Нижнего Новгорода, Самары и Ульяновска.

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Гость|08.07.2017 18:38|

penzainform.ru писал(a):

«Это уникально, что на такой маленькой территории можно прикоснуться к прошлому, увидеть настоящее и заглянуть в будущее», - отметила 1-й заместитель председателя правительства Пензенской области Лариса Рябихина.
А какого же рена закрыли барахолку Богдановскую?

Имя: Гость
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