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Общество | Из-за прорыва водопровода на улице Гоголя обвалился грунт

08.07.2017|11:02
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В пятницу, 7 июля, в районе дома № 9 на улице Гоголя произошел обвал грунта. Во время плановых работ по восстановлению просадки асфальтового покрытия сотрудники горводоканала обнаружили прорыв водопровода, который и стал причиной случившегося.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы, для проведения аварийных работ на участке перекрыли проезжую часть. Из-за этого на улицах Гоголя, Урицкого и Кирова в вечернее время было затруднено движение транспорта.

Напомним: в середине мая асфальт провалился на проспекте Победы. Это произошло из-за аварии в подземном железобетонном канализационном коллекторе.

Чуть раньше участок дороги просел на проспекте Строителей, неподалеку от пожарной части, где проходит коллектор диаметром 600 мм.

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Гость|08.07.2017 12:19|

И снова разверзлась бездна!!!Бардак в городе.

Гость|08.07.2017 12:25|

Полный бардак в городском хозяйстве!!!

Гость|08.07.2017 12:39|

В городе нет хозяина,поэтому в городе хаос.

Имя: Гость
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