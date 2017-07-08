08.07.2017 | 11:02

В пятницу, 7 июля, в районе дома № 9 на улице Гоголя произошел обвал грунта. Во время плановых работ по восстановлению просадки асфальтового покрытия сотрудники горводоканала обнаружили прорыв водопровода, который и стал причиной случившегося.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы, для проведения аварийных работ на участке перекрыли проезжую часть. Из-за этого на улицах Гоголя, Урицкого и Кирова в вечернее время было затруднено движение транспорта.

Напомним: в середине мая асфальт провалился на проспекте Победы. Это произошло из-за аварии в подземном железобетонном канализационном коллекторе.

Чуть раньше участок дороги просел на проспекте Строителей, неподалеку от пожарной части, где проходит коллектор диаметром 600 мм.