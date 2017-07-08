08.07.2017 | 16:17

На улице Пушкина ремонтируют дорогу. А еще в середине июня график был под угрозой срыва, причиной тому стал ремонт тепломагистрали. Ответственной за его выполнение организации ежедневно выписывались штрафы за нарушение сроков.

«Делая дорогу, мы стараемся, чтобы отремонтировано было полотно, организован отвод воды, освещение было качественным», - уточнил мэр Пензы Виктор Кувайцев.

В ходе работ тротуар был поврежден. Но это не беда, уверяют городские власти.

«Нам пришлось это сделать, так как меняли бордюрный камень. Мы хотим, чтобы пешеходные зоны были с качественным асфальтом», - добавил Виктор Кувайцев.

На улице Пушкина нужно привести в порядок более сорока тысяч квадратных метров. Предстоит провести фрезерование полотна, заделать трещины и уложить асфальт по новой немецкой технологии. Все это обещают закончить к 25 июля.