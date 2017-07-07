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Общество | Жительница Заречного заплатит 3 000 рублей за сбитого велосипедиста

07.07.2017|15:00
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Зареченский городской суд назначил наказание автоледи, по вине которой пострадал велосипедист.

Инцидент произошел 1 июня. Зареченка ехала на своей машине по улице Литке, не выдержала боковой интервал и задела двигавшегося по той же дороге велосипедиста. В результате мужчина получил телесные повреждения, квалифицируемые как легкий вред здоровью.

В суде автоледи признала свою вину частично. Зареченка пояснила, что не желала причинить вред велосипедисту, и предположила, что он мог упасть и удариться не от ее действий.

Тем не менее женщину признали виновной и назначили ей наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей.

«Постановление в законную силу не вступило», - сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.

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Гость|07.07.2017 15:12|

штрафчик бы надо увеличить в разы !

Гость|07.07.2017 15:16|

на ее месте могла быть твоя жена или дочь...

Гость|07.07.2017 15:17|

Уже не автоледи, автонеумеха..

Гость|07.07.2017 15:19|

Гость писал(a):

на ее месте могла быть твоя жена или дочь...
Я свою жену за руль не пускаю... Ездит плохо, не хочу чтобы себя или других людей покалечила!

Гость|07.07.2017 15:22|

Гость писал(a):

на ее месте могла быть твоя жена или дочь...
на ЕГО месте мог быть мой сын, зять, брат...

Гость|07.07.2017 15:34|

Всех двухколесных недоводителей надо загонять в жесткие рамки,ездят как хотят,никаких правил для них не существует. А нормальные водители автомобилей из-за их косяков виноваты и обратное доказать не реально!

Гость|07.07.2017 15:51|

Гость писал(a):

Всех двухколесных недоводителей надо загонять в жесткие рамки,ездят как хотят,никаких правил для них не существует. А нормальные водители автомобилей из-за их косяков виноваты и обратное доказать не реально!
penzainform.ru писал(a):
не выдержала боковой интервал и задела двигавшегося по той же дороге велосипедиста.
Ты, доводитель таза, недочеловек, читать умеешь? Если водила не может выдержать боковой интервал, то он не водила!

Гость|07.07.2017 16:01|

Гость писал(a):

, доводитель таза, недочеловек, читать умеешь? Если водила не может выдержать боковой интервал, то он не водила!
Всегда проще обвинить водителя авто,что и делается,чем докопаться до истины. Так всегда было! А двухколесные всегда были беспридельщиками плюющими на все правила. И если ты,умник,этого не догоняешь,сиди молчи,умнее покажешся!

Гость|07.07.2017 16:03|

Гость писал(a):

Ты, доводитель таза, недочеловек, читать умеешь? Если водила не может выдержать боковой интервал, то он не водила!
Ага,велоПЕДИСТ появился,ща права качать будет!

Имя: Гость
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