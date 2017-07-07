07.07.2017 | 15:00

Зареченский городской суд назначил наказание автоледи, по вине которой пострадал велосипедист.

Инцидент произошел 1 июня. Зареченка ехала на своей машине по улице Литке, не выдержала боковой интервал и задела двигавшегося по той же дороге велосипедиста. В результате мужчина получил телесные повреждения, квалифицируемые как легкий вред здоровью.

В суде автоледи признала свою вину частично. Зареченка пояснила, что не желала причинить вред велосипедисту, и предположила, что он мог упасть и удариться не от ее действий.

Тем не менее женщину признали виновной и назначили ей наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей.

«Постановление в законную силу не вступило», - сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.