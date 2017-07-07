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Общество | В Пензе дорожникам разрешили использовать только гранитный щебень

07.07.2017|12:53
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В четверг, 6 июля, на встрече с представителями общественности Ленинского района главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву задали вопрос о том, ремонт каких дорог запланирован в этом году.

Мэр пояснил, что проект «Безопасные и качественные дороги» рассчитан на пять лет. За это время, как уточнили в пресс-службе городской администрации, в нормативное состояние должны быть приведены сотни километров полотна.

«В этом году в первую очередь в программу были включены те дороги, которые наиболее загружены, и те, где длительное время не проводился ремонт», - уточнил Виктор Кувайцев.

Как отметил мэр, работы будут вестись поэтапно. При этом он подчеркнул, что дорожниками применяется только гранитный щебень.

«Если вы где-то увидели другой, надо об этом обязательно сказать. Мы доступны для всех: позвоните в приемную, напишите в электронном виде о проблеме. И мы обязательно отреагируем и будем вам благодарны. Это дисциплинирует и дорожников», - заключил Виктор Кувайцев.

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Гость|07.07.2017 13:20|

А ничо, что Иссинский хреновый щебень (кажется там опять депутатские уши видны) все время применяли? И вряд ли откажутся, пока там депутаты рулят.

Гость|07.07.2017 13:20|

для того чтобы ливневка незасорялась и служила продолжительный период времени необходимо в коллектор, приемное отверстие вставлять конструкцию из металлической сетки с ячейкой +- диаметра для улавливания камней,крупного мусора и иных предметов перед самым входом в отверстие трубы

Гость|07.07.2017 14:00|

Гость писал(a):

А ничо, что Иссинский хреновый щебень (кажется там опять депутатские уши видны) все время применяли? И вряд ли откажутся, пока там депутаты рулят.
Это который в пыль превращается,при реконструкции Окружной применялся гранитный щебень разных фракций и дорога норм.

Имя: Гость
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