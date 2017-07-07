07.07.2017 | 12:53

В четверг, 6 июля, на встрече с представителями общественности Ленинского района главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву задали вопрос о том, ремонт каких дорог запланирован в этом году.

Мэр пояснил, что проект «Безопасные и качественные дороги» рассчитан на пять лет. За это время, как уточнили в пресс-службе городской администрации, в нормативное состояние должны быть приведены сотни километров полотна.

«В этом году в первую очередь в программу были включены те дороги, которые наиболее загружены, и те, где длительное время не проводился ремонт», - уточнил Виктор Кувайцев.

Как отметил мэр, работы будут вестись поэтапно. При этом он подчеркнул, что дорожниками применяется только гранитный щебень.

«Если вы где-то увидели другой, надо об этом обязательно сказать. Мы доступны для всех: позвоните в приемную, напишите в электронном виде о проблеме. И мы обязательно отреагируем и будем вам благодарны. Это дисциплинирует и дорожников», - заключил Виктор Кувайцев.