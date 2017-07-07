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Общество | В Каменском районе построят два фельдшерских здравпункта

07.07.2017|14:14
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В четверг, 6 июля, министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков на встрече с активом Каменского района сообщил, что здесь планируется построить два фельдшерских здравпункта для оказания медико-санитарной помощи жителям сел Ключи и Ростовка.

«Данный вопрос необходимо закрыть в 2017, максимум 2018 году», - подчеркнул министр, обращаясь к главе района Константину Грошеву.

По словам Владимира Стрючкова, на данный момент в районе завершены все организационно-структурные мероприятия по территориальному планированию медпомощи.

«Помощь населению оказывает Каменская МРБ, где развернуто 286 коек стационара, поликлиника МРБ, 3 врачебные амбулатории, 19 ФАП и 15 ФП», - уточнил министр.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, среди приоритетных направлений развития системы здравоохранения региона, которые коснутся и Каменского района, Владимир Стрючков назвал внедрение проекта «Бережливая поликлиника». Министр отметил, что он доказал свою эффективность, и будет внедряться на территории всей области.

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Гость|07.07.2017 15:16|

не факт!

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