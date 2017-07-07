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Общество | Пензенец, убивший девушку в 2002 году, избежал наказания за изнасилование

07.07.2017|16:19
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Возмездие настигло человека, хотя с момента совершения им преступления прошло уже 14 лет. Пензенский областной суд вынес приговор мужчине, который в октябре 2002 года изнасиловал и убил молодую девушку. Все случилось в безлюдном месте в районе улицы Фрунзе.

Сразу раскрыть дело не удалось. Шли годы. И несколько месяцев назад следователи объявили, что найден подозреваемый. На тот момент мужчина отбывал наказание в колонии: он получил четыре года за изнасилование несовершеннолетней девушки в Воронеже, срок наказания должен был закончиться в 2017-м. Но провели генетическую экспертизу - и биологический материал заключенного совпал с найденным на теле жертвы в Пензе много лет назад.

«Он был допрошен и на начальном этапе признал свою вину, подробно рассказал, что случилось. А потом от своих слов отказался», - сообщила начальник отдела областной прокуратуры Наталья Правосудова.

Доказательства оказались неопровержимыми. И тем не менее за это изнасилование мужчину не накажут.

«Изнасилование - это тяжкое преступление. Согласно уголовному законодательству, лицо освобождается от ответственности, если с момента совершения такого преступления прошло более 10 лет. Соответственно подсудимый был освобожден от наказания из-за истечения срока давности», - уточнила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Но за совершенное убийство мужчина будет еще долго находиться в колонии строгого режима: ему назначено 19 лет лишения свободы.

Приговор еще можно обжаловать.

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