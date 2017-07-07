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Общество | Паломники преодолеют пешком 900 км от Москвы до Пензы

07.07.2017|10:05
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В пятницу, 7 июля, пензенские паломники начнут пеший крестный ход из Москвы, посвященный 300-летию спасения Сурского края от набега кочевников.

«В 1717 году крепость Пенза чудом уцелела во время так называемого Большого кубанского погрома. По преданию, предки принесли из Москвы на руках Казанскую икону Божией Матери - дар царя Алексея Михайловича - в родной город», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

Инициатор крестного хода - зареченец Владимир Орехов, он же стал одним из пяти участников, решивших повторить путь предков.

Их маршрут длиной в 900 километров пройдет по старому Владимирскому тракту - через Владимир, Муром, Арзамас и Саранск. Ожидается, что паломники затратят на дорогу 39 суток и 15 августа будут в Бессоновке, а оттуда с присоединившимися единомышленниками прибудут на Соборную площадь Пензы.

17 августа у Спасского кафедрального собора пройдут основные торжества, приуроченные к знаменательной дате.

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Гость|07.07.2017 10:37|

они по трассе идти будут? Это опасно!!!

Гость|07.07.2017 10:44|

Пусть лучше идут в Архангельск, назад к корням, лаптям и лучинам.

Гость|07.07.2017 10:47|

penzainform.ru писал(a):

на Соборную площадь Пензы
А где это такая площадь?

Гость|07.07.2017 10:47|

Кто спонсор этого глупого шоу? Кто режисирует?

Гость|07.07.2017 10:48|

Почему 900 км?

Гость|07.07.2017 10:51|

Гость писал(a):

Гость|07.07.2017 10:37|

они по трассе идти будут? Это опасно!!

Ну почему опасно, они наверное согласно ПДД будут двигается , оденут на себя свето отражающие желеты.

Гость|07.07.2017 10:52|

По автомагистрали движение пешеходов запрещено, даже в жилетах.

Гость|07.07.2017 10:52|

Гость писал(a):

Гость|07.07.2017 10:48|

Почему 900 км

Да в круголя по тому что.

Гость|07.07.2017 10:55|

Гость писал(a):

ть|07.07.2017 10:52|

По автомагистрали

Какие такие магистрали, в1717 автомагистрали не было.penzainform.ru писал(a):
пройдет по старому Владимирскому тракту - через Владимир, Муром, Арзамас и Саранск.

Гость|07.07.2017 10:57|

penzainform.ru писал(a):

набега кочевников.
А кто в ходил в кочевники?

Гость|07.07.2017 10:58|

На Пензу набеги прекратились после строительства по приказу Петра-I Царицынского оборонительного вала (его остатки и сейчас видны на окраинах Волгограда). А крестным ходом идти на Кубань надо. Не путайте два совершенно разных события с полувековой разницей между ними. Попы опять все переиначили. Что за попы пошли нынче...

Гость|07.07.2017 11:00|

Гость писал(a):

А кто в ходил в кочевники?
Которые каждый день в 18:00 и 20:30 перекочевывают на железных конях из-под Пензы в столицу Сурского края и Пензенской губернии.

Гость|07.07.2017 11:03|

Гость писал(a):

Почему 900 км
А скока нада?

Гость|07.07.2017 11:08|

А кто вместо Моисея пойдет?

Гость|07.07.2017 11:09|

Гость писал(a):

Кто спонсор этого глупого шоу? Кто режисирует?
у верунов это ща флэшмоб называется

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