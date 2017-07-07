07.07.2017 | 10:05

В пятницу, 7 июля, пензенские паломники начнут пеший крестный ход из Москвы, посвященный 300-летию спасения Сурского края от набега кочевников.

«В 1717 году крепость Пенза чудом уцелела во время так называемого Большого кубанского погрома. По преданию, предки принесли из Москвы на руках Казанскую икону Божией Матери - дар царя Алексея Михайловича - в родной город», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

Инициатор крестного хода - зареченец Владимир Орехов, он же стал одним из пяти участников, решивших повторить путь предков.

Их маршрут длиной в 900 километров пройдет по старому Владимирскому тракту - через Владимир, Муром, Арзамас и Саранск. Ожидается, что паломники затратят на дорогу 39 суток и 15 августа будут в Бессоновке, а оттуда с присоединившимися единомышленниками прибудут на Соборную площадь Пензы.

17 августа у Спасского кафедрального собора пройдут основные торжества, приуроченные к знаменательной дате.