07.07.2017 | 17:07

С 5 июля 2017 года перестал существовать областной противотуберкулезный диспансер. Теперь учреждение здравоохранения называется Пензенской областной туберкулезной больницей.

Как сообщается на сайте больницы, соответствующий приказ был издан региональным министерством здравоохранения 28 июня.

Пензенская областная туберкулезная больница располагается на улице Ново-Тамбовской, 9. Учреждение, которое оказывает специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь больным туберкулезом, возглавляет заслуженный врач Российской Федерации Гумэр Хаcаншин.