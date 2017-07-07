07.07.2017 | 13:20

В пятницу, 7 июля, пресс-служба городской администрации сообщила, что детская площадка у дома № 49 на улице Луначарского благоустроена.

Напомним: сюжет программы «Служба 11» 11 канала на данную тему появился 3 июля.

«Днем здесь играют дети, а ночью бомжи и алкоголики справляют нужду в песок. Его до сих пор не поменяли», - жаловались тогда местные жители.

Какое-то время пенсионеры не спали по ночам: следили за порядком и гоняли хулиганов, несколько раз вызывали полицию. Но нести вахту вечно пожилые люди не в силах.

Они предположили, что, если обновить облезлые игровые элементы и вывезти мусор, хулиганы не станут заходить во двор.

«30 июня администрацией Железнодорожного района совместно с работниками управляющей компании «Жилье-24» по ОЖФ, активными жителями детская игровая площадка приведена в нормативное состояние», - говорится в тексте документа, поступившего из мэрии, за подписью и. о. главы администрации Железнодорожного района Надежды Корязовой.

На территории скосили траву, провели санитарную уборку, покрасили детские игровые элементы и лавочки.