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Общество | На улице Луначарского благоустроили детскую игровую площадку

07.07.2017|13:20
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В пятницу, 7 июля, пресс-служба городской администрации сообщила, что детская площадка у дома № 49 на улице Луначарского благоустроена.

Напомним: сюжет программы «Служба 11» 11 канала на данную тему появился 3 июля.

«Днем здесь играют дети, а ночью бомжи и алкоголики справляют нужду в песок. Его до сих пор не поменяли», - жаловались тогда местные жители.

Какое-то время пенсионеры не спали по ночам: следили за порядком и гоняли хулиганов, несколько раз вызывали полицию. Но нести вахту вечно пожилые люди не в силах.

Они предположили, что, если обновить облезлые игровые элементы и вывезти мусор, хулиганы не станут заходить во двор.

«30 июня администрацией Железнодорожного района совместно с работниками управляющей компании «Жилье-24» по ОЖФ, активными жителями детская игровая площадка приведена в нормативное состояние», - говорится в тексте документа, поступившего из мэрии, за подписью и. о. главы администрации Железнодорожного района Надежды Корязовой.

На территории скосили траву, провели санитарную уборку, покрасили детские игровые элементы и лавочки.

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Гость|07.07.2017 13:34|

срочно нужно доложить об этом в администрацию президента

детская площадка благоустроена

это ведь как

Гость|07.07.2017 13:35|

а скоро еще наверное лавочек поставят от кого нибудь

как без лавочек то

Гость|07.07.2017 13:53|

penzainform.ru писал(a):

скосили трын траву на поляне

Гость|07.07.2017 13:57|

penzainform.ru писал(a):

На территории скосили траву, провели санитарную уборку, покрасили детские игровые элементы и лавочки
Бомжи и Алкоголики Добро пожаловать!

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