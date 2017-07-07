В пятницу, 7 июля, пресс-служба городской администрации сообщила, что детская площадка у дома № 49 на улице Луначарского благоустроена.
Напомним: сюжет программы «Служба 11» 11 канала на данную тему появился 3 июля.
«Днем здесь играют дети, а ночью бомжи и алкоголики справляют нужду в песок. Его до сих пор не поменяли», - жаловались тогда местные жители.
Какое-то время пенсионеры не спали по ночам: следили за порядком и гоняли хулиганов, несколько раз вызывали полицию. Но нести вахту вечно пожилые люди не в силах.
Они предположили, что, если обновить облезлые игровые элементы и вывезти мусор, хулиганы не станут заходить во двор.
«30 июня администрацией Железнодорожного района совместно с работниками управляющей компании «Жилье-24» по ОЖФ, активными жителями детская игровая площадка приведена в нормативное состояние», - говорится в тексте документа, поступившего из мэрии, за подписью и. о. главы администрации Железнодорожного района Надежды Корязовой.
На территории скосили траву, провели санитарную уборку, покрасили детские игровые элементы и лавочки.
срочно нужно доложить об этом в администрацию президента
детская площадка благоустроена
это ведь как