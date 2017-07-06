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Общество | В Пензенской области за неделю от укусов клещей пострадали 44 ребенка

06.07.2017|16:41
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С 25 марта, начала сезона активности клещей, по 4 июля в больницы Пензенской области обратились 946 человек, пострадавших от их нападения.

Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, среди укушенных 315 - это дети в возрасте до 14 лет. В отношении всех обратившихся приняты стандартные меры профилактики.

Лабораторно исследованы были 447 клещей, снятых с людей. В 32 обнаружились возбудители иксодового клещевого боррелиоза. При этом за первые пять месяцев 2017 года в области диагностировали 4 случая заболевания боррелиозом: у жителей Пензы (2), Кузнецкого (1) и Пензенского (1) районов.

«Профилактические мероприятия продолжаются, ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Пензенской области», - добавили в ведомстве.

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