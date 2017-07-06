06.07.2017 | 09:46

Специалисты Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области выявили ветеринарные препараты, у которых качество не соответствует требованиям.

К таким лекарствам относится мазь с акарицидным и противогрибковым действием «ЯМ БК» производства завода «Ветеринарные препараты» Владимирской области, серия 46, срок годности - сентябрь 2017 года. В ней не соответствует нормативу содержание массовой доли окиси цинка.

Еще один выявленный препарат ненадлежащего качества по показателю pH - эмульсия «Тимпанол», применяющаяся при вздутии рубца у коров. Лекарство произведено НПП «Фармакс» в Кирове. Непригодными признаны две серии - 190 716 со сроком годности до февраля 2018 года и 270 916, срок годности которой истекает в апреле 2018 года.

Реализация препаратов этих серий лекарственных препаратов для ветеринарного применения приостановлена.

«В случае выявления данных лекарственных препаратов в обороте просим информировать по телефону (8342) 23-19-98 или по электронной почте buhrm@mail.ru», - сообщила специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора Лариса Якушкина.

Напомним: тема контроля за качеством ветпрепаратов обсуждалась 4 июля в правительстве Пензенской области. Чаще всего выявляются такие нарушения, как отсутствие лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, несоблюдение сроков годности товаров, хранение лекарств в одном помещении с моющими и дезинфицирующими средствами, а также торговля препаратами, не зарегистрированными в государственном реестре лекарственных средств для ветеринарного применения.