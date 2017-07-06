06.07.2017 | 11:07

В среду, 5 июля, личный состав 2-й пожарно-спасательной части 6-го отряда ФПС по Пензенской области, расположенной в микрорайоне Ахуны, отработал навыки при ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия.

Начальник ПСЧ Александр Мелешкин рассказал о мерах, которые необходимо принять для предотвращения возгорания автомобиля после ДТП, объяснил порядок извлечения пострадавшего из заблокированной машины и напомнил правила оказания первой помощи до прибытия медиков.

На практическом занятии спасатели отрабатывали навыки работы с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом.

«Такие занятия проходят регулярно: опыт спасателей важен. Граждане должны быть уверены, что помощь будет оказана быстро и качественно, а квалификация пожарных и спасателей позволит справиться с любым происшествием», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.