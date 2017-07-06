06.07.2017 | 08:50

В Пензе начался капитальный ремонт хоккейных площадок, расположенных на ул. Жемчужной, 32, и ул. Ворошилова, 9а. Обе находятся в безвозмездном пользовании НКО «Лидер».

Этот социально значимый проект одержал победу в городском конкурсе в номинации «Дружно, весело, спортивно» и получил грант в виде субсидии.

«Запланировано проведение работ по восстановлению целостности сетчатого ограждения, замены бортов с последующей окраской и восстановления систем освещения вышеуказанных хоккейных площадок», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

К ближайшему зимнему сезону площадки на Жемчужной, 32, и Ворошилова, 9а, будут доступны в обновленном виде.