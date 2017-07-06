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Общество | В Пензе капитально отремонтируют две хоккейные площадки

06.07.2017|08:50
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В Пензе начался капитальный ремонт хоккейных площадок, расположенных на ул. Жемчужной, 32, и ул. Ворошилова, 9а. Обе находятся в безвозмездном пользовании НКО «Лидер».

Этот социально значимый проект одержал победу в городском конкурсе в номинации «Дружно, весело, спортивно» и получил грант в виде субсидии.

«Запланировано проведение работ по восстановлению целостности сетчатого ограждения, замены бортов с последующей окраской и восстановления систем освещения вышеуказанных хоккейных площадок», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

К ближайшему зимнему сезону площадки на Жемчужной, 32, и Ворошилова, 9а, будут доступны в обновленном виде.

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Гость|06.07.2017 09:32|

дрова для костра ?

Гость|06.07.2017 09:37|

Судя по фото построят

Гость|06.07.2017 09:39|

Да всё это здорово. Объекты социально значимые. Субсидии класс. Но объекты уже несколько лет ПЛАТНЫЕ... Всё по Березовскому: убытки казне - прибыль собственнику.

Гость|06.07.2017 09:54|

Согласно некоторым документам ежегодно на содержание каждой из них выделяется более 150 000 рублей, а ежедневный бюджет пензаминспорта 2 000 000 рублей

Гость|06.07.2017 09:57|

Какого спорта?

Гость|06.07.2017 10:41|

На фото это все стройматериалы? Кажись маловато будет

Гость|06.07.2017 12:43|

penzainform.ru писал(a):

Этот социально значимый проект одержал победу в городском конкурсе в номинации «Дружно, весело, спортивно» и получил грант в виде субсидии.
Что за бред? В Пензе есть дворовые площадки на которых играют реальные дети и которым нужен реальный ремонт. Но им что-то гранты никто не даём. А потом все удивляются куда исчез дворовый футбол и хоккей. В то самое место исчез вашими стараниями.

Гость|06.07.2017 12:54|

Гость писал(a):

А потом все удивляются куда исчез дворовый футбол и хоккей. В то самое место исчез вашими стараниями.
Тут целая страна исчезла, стараниями известных лиц, а вы про футбол дворовый

Гость|06.07.2017 13:05|

Уж не писали бы про обещания. Только одни обещания.

Гость|06.07.2017 13:14|

Никак, ГлавХоккеист к нам собрался? ) Он беспощаден есичо. 11:2 всегда.

Имя: Гость
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