06.07.2017 | 15:02

В субботу, 1 июля, исполнился год кинотеатру «Центральный» в Каменке. Это событие стало настоящим праздником для жителей города.

Ко дню рождения коллектив подготовил для гостей «Центрального» конкурсы и подарки, кинопоказ фильма «Гадкий я - 3», шоу с зажигательной ведущей Анной Колобочкиной и очаровательным миньоном, а также розыгрыш призов, главным из которым стал абонемент на все премьеры лета. Желающие запечатлеть себя на память могли это сделать в специально оформленной фотозоне.

В свой день рождения сотрудники «Центрального» выразили благодарность тем, кто не остался равнодушным и вместе с благотворительным фондом «Караван добрых дел» помог детям, которые нуждаются в поддержке.

Завершение праздника порадовало сладкоежек: каждый зритель получил кусок праздничного торта.

Напомним: кинотеатр «Центральный» возродился для жителей и гостей Каменки в новом формате 30 июня 2016 года. В нем три зала: два на 66 мест и один на 50. Современное оборудование позволяет смотреть кинофильмы в формате 3D. Здесь можно не только с комфортом ознакомиться с новинками киноиндустрии, но и поесть попкорна, выпить вкусного кофе, развлечься различными играми.