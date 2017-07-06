06.07.2017 | 13:45

В Богословском сельсовете считают, что зима не наступит. Такой вывод можно сделать по итогам проверки, которую провела прокуратура Пензенского района: администрация сельсовета не контролирует подготовку к новому отопительному сезону.

Так, состав комиссии, которая должна проверять теплоснабжающие и сетевые организации, а также и потребителей тепла, не утвержден. Программа проверки готовности к отопительному периоду не разработана. Даже графики отключения коммунальных услуг во время проведения ремонта и профилактики не завизированы.

«Представление прокурора, вынесенное главе администрации Богословского сельсовета, удовлетворено. Для контроля за подготовкой к отопительному периоду приняты соответствующие меры», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.