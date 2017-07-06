06.07.2017 | 13:33

В четверг, 6 июля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел выездное совещание на Свердловском мосту. Его ремонтируют в круглосуточном режиме, чтобы уложиться в установленные сроки.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, уже забиты сваи и забетонированы конструктивы опор № 1-9, смонтированы 55 балок пролетных строений, поверхность пяти из них подготовлена под укладку асфальтобетона, выполнено сопряжение на опоре № 1, на объект доставлены 66 балок пролетных строений.

Напомним: реконструкция Свердловского моста началась в сентябре 2016 года.

Согласно плану четырехполосная дорога расширится до 17 метров. Предусмотрена полная замена коммуникаций, в том числе троллейбусной линии и освещения, и оборудование 1,5-метровой пешеходной зоны по обеим сторонам моста. Его планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2017 года.