06.07.2017 | 11:50

С 10 по 27 июля состоится научно-спортивная экспедиция «53-я параллель - золотое сечение Пензенской области».

В течение 18 дней путешественники пройдут по Сурскому краю с запада на восток по 53-й параллели не менее 300 км. Путь проляжет через 28 сельских поселений и 8 районов области.

«Экспедиция посвящена 460-летию вхождения земли Пензенской в состав русского царства (1557 год), 300-летию спасения Пензы во время нашествия кочевых племен с Дикого поля - Большого кубанского погрома (4 августа 1717 года), 30-летию клуба путешественников «Загоскинъ» (21 июня 1987 года) и 25-летию со дня основания Пензенской областной поисково-спасательной службы МЧС России (28 июля 1992 года)», - сообщил директор областного краеведческого музея Владимир Зименков.

«10 июля в 9:00 у памятника Первопоселенцу - на государственном уровне и в торжественной обстановке - будет дан старт группе землепроходцев», - написал в социальной сети «ВКонтакте» руководитель клуба «Загоскинъ» Александр Шилин.