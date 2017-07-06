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Общество | Путешественники пересекут Пензенскую область по 53-й параллели

06.07.2017|11:50
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С 10 по 27 июля состоится научно-спортивная экспедиция «53-я параллель - золотое сечение Пензенской области».

В течение 18 дней путешественники пройдут по Сурскому краю с запада на восток по 53-й параллели не менее 300 км. Путь проляжет через 28 сельских поселений и 8 районов области.

«Экспедиция посвящена 460-летию вхождения земли Пензенской в состав русского царства (1557 год), 300-летию спасения Пензы во время нашествия кочевых племен с Дикого поля - Большого кубанского погрома (4 августа 1717 года), 30-летию клуба путешественников «Загоскинъ» (21 июня 1987 года) и 25-летию со дня основания Пензенской областной поисково-спасательной службы МЧС России (28 июля 1992 года)», - сообщил директор областного краеведческого музея Владимир Зименков.

«10 июля в 9:00 у памятника Первопоселенцу - на государственном уровне и в торжественной обстановке - будет дан старт группе землепроходцев», - написал в социальной сети «ВКонтакте» руководитель клуба «Загоскинъ» Александр Шилин.

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Гость|06.07.2017 12:23|

А можно приобщиться?

Гость|06.07.2017 12:29|

penzainform.ru писал(a):

Экспедиция посвящена 460-летию вхождения земли Пензенской в состав русского царства (1557 год)
Ну тупые!

Гость|06.07.2017 13:16|

Пантюшов стелу воздвигает уже? Люминиевую? А, барды?

Гость|06.07.2017 13:21|

penzainform.ru писал(a):

клуба «Загоскинъ»
Дебильное название, пошлее не придумаешь. Для БуртасЪкиных само то.

Гость|06.07.2017 13:27|

Ну, а теперь - поквакали, и в тину!

Гость|06.07.2017 13:31|

Гость писал(a):

Гость|06.07.2017 13:27|

Ну, а теперь - поквакали, и в тину!

Эт так пытаешься унизить или самоутвердиться?

Поговорим о этом?

Гость|06.07.2017 13:47|

Гость писал(a):

А можно приобщиться?
Лучше приобщитесь к 45 меридиану в одноименном сквере. Композиция и оформление сквера во главе с арт-бездарностью не оставят вас равнодушными.

Гость|06.07.2017 13:49|

а это будет крестовый поход с попами?

Имя: Гость
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