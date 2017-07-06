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Общество | Кузнечанин добился возмещения ущерба за побитую упавшей веткой машину

06.07.2017|11:15
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Администрация Кузнецка выплатит ущерб автовладельцу, причиненный в результате падения ветки дерева.

26 апреля 2016 года горожанин ехал на своем автомобиле ВАЗ-217030 по улице Победы, когда на его машину рухнула ветвь тополя. У транспортного средства оказались поврежденными крыша, передняя левая дверь и крышка багажника.

Автовладелец обратился в суд с просьбой взыскать с городской администрации стоимость восстановительного ремонта машины, расходы на проведение экспертиз, оплату госпошлины и услуг представителя.

Ответчик с требованиями кузнечанина не согласился, аргументировав это в том числе и особыми погодными условиями – сильным ветром. Однако служители Фемиды заняли сторону автолюбителя. Суд установил, что аварийное дерево находилось в ненадлежащем состоянии, а за это несет ответственность мэрия Кузнецка.

«Именно на нее возложены задачи и полномочия по благоустройству и озеленению территории города, содержанию объектов озеленения, находящихся на землях муниципального образования», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

В результате с администрации в пользу истца взыскано 60 731 руб. в счет возмещения ущерба, а также расходы на экспертизы, госпошлину и услуги представителя.

Не согласившись с этим, мэрия подала апелляционную жалобу, которая была оставлена без удовлетворения.

Во вторник, 4 июля, решение вступило в силу.

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Гость|06.07.2017 11:46|

Молодец мужик! Так их и надо нагибать рублём!

Гость|06.07.2017 13:35|

А штраф за то что не удовлетворили требования в добровольном порядке? А 50% от суммы ущерба также за отказ удовлетворить иск в добровольном порядке?

Гость|06.07.2017 13:48|

Молодец!! И коммунальщиков надо штрафовать за то что возле домов аварийные деревья не опиливают!

Имя: Гость
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