Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|6 июл 2017|18:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+18oC
Завтра | Облачно |
  68.38  |  $  60.24
 

Общество | Четверо пензенцев отправляются служить в военно-учебную роту

06.07.2017|16:26
Печать

Четыре пензенских парня отправляются служить в элитные войска, но не в спецназ или ВДВ. Таких берут в военно-учебные роты.

21-летний Павел Каштанов школу окончил с золотой медалью, университет - с отличием по специальности «информационные системы». Надо двигаться дальше.

«Армия должна была случиться или до магистратуры, или после. Оказалось, можно совместить приятное с полезным и пойти в научную роту», - отметил Павел Каштанов.

Уходить из армии совсем необязательно. Вооруженные Силы РФ сейчас очень нуждаются в специалистах. В основном они занимаются разработкой новых видов оружия и обеспечением высокотехнологичных информационных систем.

«Некоторые молодые люди, которые служат в военно-научной роте, остаются и сразу получают офицерское звание», - сообщил военный комиссар Пензенской области Павел Тугушев.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!