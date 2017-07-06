06.07.2017 | 16:26

Четыре пензенских парня отправляются служить в элитные войска, но не в спецназ или ВДВ. Таких берут в военно-учебные роты.

21-летний Павел Каштанов школу окончил с золотой медалью, университет - с отличием по специальности «информационные системы». Надо двигаться дальше.

«Армия должна была случиться или до магистратуры, или после. Оказалось, можно совместить приятное с полезным и пойти в научную роту», - отметил Павел Каштанов.

Уходить из армии совсем необязательно. Вооруженные Силы РФ сейчас очень нуждаются в специалистах. В основном они занимаются разработкой новых видов оружия и обеспечением высокотехнологичных информационных систем.

«Некоторые молодые люди, которые служат в военно-научной роте, остаются и сразу получают офицерское звание», - сообщил военный комиссар Пензенской области Павел Тугушев.