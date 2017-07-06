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Общество | Активисты зафиксировали изъяны малосердобинских дорог

06.07.2017|17:48
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Сотрудникам пензенского управления Госавтоинспекции не нравятся дороги. В частности, пролегающие по Малосердобинскому району. Вместе с активистами Общероссийского народного фронта они зафиксировали изъяны транспортных путей. Причем не первый раз.

«По большинству этих дорог были направлены предписания главе Малосердобинского района, к настоящему времени они не исполнены», - отметил активист ОНФ Вадим Матюшин.

Проверяющие повторно зафиксировали все недочеты. На нарушителей был составлен протокол.

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Гость|06.07.2017 20:32|

А как выполнили ямочный ремонт в с. Крутец Колышлейского района....2499

Гость|06.07.2017 21:16|

Депутат-единоросс по Колышлейскому и Малосердобинскому району Котов что сделал для жителей этих районов??? А ведь 10 сентября 2017 г. опять будет баллотироваться по этому округу. Колышлейцы и малосердобинцы, он вам нужен?!

Гость|06.07.2017 21:42|

Вам бы на улицу производственную в Каменке......

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