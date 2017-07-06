06.07.2017 | 17:48

Сотрудникам пензенского управления Госавтоинспекции не нравятся дороги. В частности, пролегающие по Малосердобинскому району. Вместе с активистами Общероссийского народного фронта они зафиксировали изъяны транспортных путей. Причем не первый раз.

«По большинству этих дорог были направлены предписания главе Малосердобинского района, к настоящему времени они не исполнены», - отметил активист ОНФ Вадим Матюшин.

Проверяющие повторно зафиксировали все недочеты. На нарушителей был составлен протокол.