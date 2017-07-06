Сотрудникам пензенского управления Госавтоинспекции не нравятся дороги. В частности, пролегающие по Малосердобинскому району. Вместе с активистами Общероссийского народного фронта они зафиксировали изъяны транспортных путей. Причем не первый раз.
«По большинству этих дорог были направлены предписания главе Малосердобинского района, к настоящему времени они не исполнены», - отметил активист ОНФ Вадим Матюшин.
Проверяющие повторно зафиксировали все недочеты. На нарушителей был составлен протокол.
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