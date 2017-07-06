06.07.2017 | 16:57

В прохладную летнюю погоду пензенцы согреваются теплом друг друга. 6 июля во всем мире отмечается День поцелуя.

Этот праздник придумали британцы: с их непростым климатом он стал лишним поводом для оптимизма. А чуть более 20 лет назад ООН придала празднику официальный статус.

Кстати, рекордсменом в этой области является Альфред Вольфрам. В 1990 году во время уличного фестиваля он поцеловал более 8 000 человек за 8 часов. Что касается пензенцев, они предпочитают прикасаться губами только к близким людям или домашним питомцам.

«Целую детей, маму, мужа», - рассказала пензячка.

«Собаку целую», - призналась пожилая горожанка.

«Девушку, маму, бабушку», - добавил молодой человек.

Пензенцы отмечают, что касаться друг друга губами нужно чаще. И тому есть разные причины.

«Это проявление внимания, любви», - решила горожанка.

«Нужно каждый день начинать с поцелуя», - заявила другая пензячка.

«Если люди станут целовать друг друга, между ними будут хорошие отношения», - заверил гость Пензы.

«Поцелуй можно сравнить с прыжком с парашютом по выбросу эндорфинов и адреналина. А что касается бактерий, то при рукопожатии их передается гораздо больше», - сообщил психолог Сергей Соколов.

И не случайно ни одна культовая мелодрама не обходится без страстных или сентиментальных поцелуев, ведь они оставляют самые яркие впечатления, соединяют судьбы и даже побеждают смерть.