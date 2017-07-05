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Общество | Валерий Савельев проверил организацию отдыха на пензенских пляжах

05.07.2017|09:22
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Во вторник, 4 июля, глава Пензы Валерий Савельев проверил состояние пляжа на Барковке, именуемого «Русеевским», и зоны отдыха у воды в районе ГПЗ-24.

На пляж в районе ГПЗ-24 завезен песок, там установлены скамейки, грибки, защищающие от солнца, кабины для переодевания, туалет, есть волейбольная площадка. За символическую плату можно арендовать беседки для отдыха, мангал для приготовления шашлыка. В ларьке продаются мороженое или безалкогольные напитки.

Как сообщили в пресс-службе городской думы, зона отдыха работает ежедневно с 9:00 до 21:00, все это время здесь дежурит спасатель. Кроме того, круглосуточно на пляже в районе ГПЗ-24 находится охранник.

Вход в зону отдыха бесплатный. Однако, если пензенцы захотят попасть туда на собственном автомобиле, им придется отдать 150 рублей.

Валерий Савельев проверил, что пляж оборудован информационными щитами о правилах поведения на воде. Там также указаны телефоны экстренных служб, результаты лабораторных исследований проб воды и информация об ответственности за совершение административных правонарушений. В наличии есть памятки для отдыхающих, а на спасательном посту - аптечка с набором медикаментов для оказания первой помощи.

Пляж на Барковке является бесплатным, он работает ежедневно с 10:00 до 18:00. В течение этих восьми часов там дежурит спасатель, круглосуточно - охрана.

На пляже есть скамейки, грибки, раздевалки, туалет, беседки для отдыха, домики, в которых можно остановиться на ночь, и баня. Для отдыхающих работают водные горки, действует кабельный вейк-парк «Сура», имеются гидроциклы.

По итогам осмотра Валерий Савельев отметил, что в обеих зонах отдыха есть все необходимые элементы пляжной инфраструктуры и обеспечивается безопасность отдыхающих.

«В организованных зонах отдыха несчастных случаев на воде быть не должно», - заявил глава областного центра.

Он добавил, что сейчас прорабатывается вопрос о привлечении к дежурствам на пляжах и в зонах отдыха у воды студентов факультета физического воспитания педагогического института.

«Работу по проверке организации деятельности арендаторов пляжей и зон отдыха, расположенных в пределах городской черты, мы будем держать на постоянном контроле до окончания купального сезона. И хотя погода в этом году нас особо не радует, теплых, недождливых дней с начала лета было совсем немного, я желаю всем пензенцам хорошего комфортного отдыха без происшествий», - резюмировал Валерий Савельев.

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Гость|05.07.2017 09:42|

Июль все ещё ходим в куртках, какой пляж, о чём речь????

Гость|05.07.2017 09:47|

Проверять уж скоро толщину льда будем, купальный сезон актуален только для синяков, которые тонут.

Гость|05.07.2017 09:55|

С той же пользой для общества может завтра привокзальные туалеты проверить.

Ну у людей и работка.

Гость|05.07.2017 10:15|

penzainform.ru писал(a):

В ларьке продаются мороженое или безалкогольные напитки.
Только "или, или"? А нельзя и то, и другое?

Гость|05.07.2017 10:19|

Гость писал(a):

Гость|05.07.2017 10:15|

penzainform.ru писал(a):

В ларьке продаются мороженое или безалкогольные напитки.

Только "или, или"? А нельзя и то, и другое?

нельзя - харя треснет от изобилия продуктов

Гость|05.07.2017 12:47|

На засеке на верху пруда дачники помойку устроили и не какой реакции властей экологов и мчс ! Там кроме мусора ветки и спилные деревья полыхнёт мало не покажется !

Гость|05.07.2017 17:08|

ПЕНЗАИНФОМ ...намного круче будет звучать ... как в сообщениях о ДТП ...54-летний глава Пензы Валерий Савельев проверил ...

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