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Общество | В Шемышейском районе незаконно добывали опоку

05.07.2017|12:11
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Во вторник, 4 июля, во время рейдового выезда сотрудники регионального минлесхоза выявили на территории Шемышейского района незаконную добычу опоки.

Самовольное пользование общераспространенным полезным ископаемым было зафиксировано между селами Усть-Уза и Усть-Мурза примерно в одном километре на север от автодороги. На участке обнаружены два КамАЗа и экскаватор.

«О выявленном факте было незамедлительно сообщено в дежурную часть отдела полиции Шемышейского района, после чего на место правонарушения прибыли правоохранительные органы», - сообщили в пресс-службе областного минлесхоза.

Напомним: в минувшем году сообщалось о незаконной добыче опоки и песка в Никольском районе.

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Гость|05.07.2017 14:22|

через десять лет узнали, а до этого не слышали.

Гость|05.07.2017 14:25|

мнп об этом населенном пункте всё ясно. ни одной новости в плюс.. держаться подальше.

Гость|05.07.2017 16:12|

Хватит умных слов, это обычная глина. Глина - народное достояние, которое присвоили себе горстка капиталистов. Копайте люди, сколько захотите, это все наше народное

Гость|05.07.2017 16:37|

Гость писал(a):

Хватит умных слов, это обычная глина. Глина - народное достояние,
В Чемодановке.

Гость писал(a):

Копайте люди, сколько захотите, это все наше народное
Разрешение оформи и копай на здоровье.

Имя: Гость
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