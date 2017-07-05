05.07.2017 | 12:11

Во вторник, 4 июля, во время рейдового выезда сотрудники регионального минлесхоза выявили на территории Шемышейского района незаконную добычу опоки.

Самовольное пользование общераспространенным полезным ископаемым было зафиксировано между селами Усть-Уза и Усть-Мурза примерно в одном километре на север от автодороги. На участке обнаружены два КамАЗа и экскаватор.

«О выявленном факте было незамедлительно сообщено в дежурную часть отдела полиции Шемышейского района, после чего на место правонарушения прибыли правоохранительные органы», - сообщили в пресс-службе областного минлесхоза.

Напомним: в минувшем году сообщалось о незаконной добыче опоки и песка в Никольском районе.