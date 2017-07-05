05.07.2017 | 15:55

В среду, 5 июля, в 15:00 региональное ГУ МЧС России приняло решение объявить в Пензенской области штормовое предупреждение.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, в ближайшие часы местами ожидаются очень сильный дождь и ветер. Неблагоприятные погодные условия сохранятся и ночью. 6 июля прогнозируется западный ветер с порывами до 21 м/сек.

«Жителям области рекомендуется при усилении ветра максимально исключить пребывание на открытой территории. На улице избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами. Не ставить свои транспортные средства под деревья и непрочные конструкции. Все подразделения МЧС продолжают функционировать в режиме повышенной готовности.

Если же вы оказались в чрезвычайной ситуации и вашей жизни угрожает опасность, звоните в службу спасения по номеру 101 с мобильного телефона», - обратились к жителям региона в МЧС.

Напомним: проливной дождь в Пензе начался в ночь на 5 июля. По прогнозам, он будет идти всю ближайшую неделю.