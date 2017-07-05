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Общество | В Пензенской области объявлено штормовое предупреждение

05.07.2017|15:55
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В среду, 5 июля, в 15:00 региональное ГУ МЧС России приняло решение объявить в Пензенской области штормовое предупреждение.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, в ближайшие часы местами ожидаются очень сильный дождь и ветер. Неблагоприятные погодные условия сохранятся и ночью. 6 июля прогнозируется западный ветер с порывами до 21 м/сек.

«Жителям области рекомендуется при усилении ветра максимально исключить пребывание на открытой территории. На улице избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами. Не ставить свои транспортные средства под деревья и непрочные конструкции. Все подразделения МЧС продолжают функционировать в режиме повышенной готовности.

Если же вы оказались в чрезвычайной ситуации и вашей жизни угрожает опасность, звоните в службу спасения по номеру 101 с мобильного телефона», - обратились к жителям региона в МЧС.

Напомним: проливной дождь в Пензе начался в ночь на 5 июля. По прогнозам, он будет идти всю ближайшую неделю.

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Гость|05.07.2017 16:22|

купайтесь под дождём,лето прошло

Гость|05.07.2017 16:28|

урожай будет хороший.

Гость|05.07.2017 16:34|

Гость писал(a):

Гость|05.07.2017 16:28|

урожай будет хороший.

червей?

Гость|05.07.2017 16:35|

Когда отопление дадут?

Гость|05.07.2017 16:38|

Гость писал(a):

Когда отопление дадут?
в бухабре

Гость|05.07.2017 16:38|

Отопление дадут осенью

Гость|05.07.2017 16:42|

Включайте отопление не ждите пока дети простужаться начнут!

Гость|05.07.2017 16:56|

и разверзлись хляби небесные над содом...

а все почему? да потому, что клубы мужские пооткрывали, а в церкуфь не ходют.

Гость|05.07.2017 16:57|

какой он проливной? то моросит,то усиливается,то останавливается. Нельзя сказать,что бесперестанно идет сутки напролет.

Гость|05.07.2017 16:57|

прощай лето , прощай урожай

Имя: Гость
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