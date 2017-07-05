Пензенское информационное агентство|18+|Среда|5 июл 2017|17:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+16oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+12oC
+18oC
Завтра | Облачно |
  67.68  |  $  59.58
 

Общество | В Пензенской области 130 пар поженятся в День семьи, любви и верности

05.07.2017|10:04
Печать

В субботу, 8 июля, в День семьи, любви и верности, 130 пар Пензенской области решили зарегистрировать свой брак.

История Петра и Февронии, чей союз стал символом чистой любви, поражает своей преданностью, и многие влюбленные выбирают эту дату, считая, что покровительство православных святых принесет им счастье. Символом праздника, который отмечается в России с 2008 года, стала ромашка.

Как сообщается на сайте Управления ЗАГС Пензенской области, в 2016 году в этот день стали семьей 99 пар.

Напомним, что венчание влюбленных 8 июля невозможно, поскольку эта дата приходится на один из дней Петровского поста.

Отмечается, что желающие заключить церковный брак именно в праздник святых Петра и Февронии могут сделать это 19 сентября, в день памяти перенесения мощей Петра из Благовещенского мужского монастыря в Свято-Троицкий женский монастырь Мурома - к мощам Февронии.

0
0
0
0
 
Гость|05.07.2017 11:15|

penzainform.ru писал(a):

символом чистой любви
Типа без детей это и есть символ чистой любви? А с детьми тогда как?

Гость|05.07.2017 11:26|

Гость писал(a):

Это точно как то не интересно.
Сходите в черно-серое заведение, там интересно :)

Гость|05.07.2017 11:59|

петр был княжий сын болел и февронья травница его лечила . это было еще до крещения руси . детей не было из за болезни петра видимо . но по описанию - язвы на теле - это скорее проказа .у прокаженных дети бывают и не всегда заразные

Гость|05.07.2017 12:06|

И как раньше без церкви обходились?! Сплошной опиум для народа, во все дырки!

Гость|05.07.2017 13:00|

Да это какие-нибудь зеленые студентики или по залету. Им вдолбили, что надо хотеть замуж, детей и пр., зомбировали короче, а себя они не слышат.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!