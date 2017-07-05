05.07.2017 | 10:04

В субботу, 8 июля, в День семьи, любви и верности, 130 пар Пензенской области решили зарегистрировать свой брак.

История Петра и Февронии, чей союз стал символом чистой любви, поражает своей преданностью, и многие влюбленные выбирают эту дату, считая, что покровительство православных святых принесет им счастье. Символом праздника, который отмечается в России с 2008 года, стала ромашка.

Как сообщается на сайте Управления ЗАГС Пензенской области, в 2016 году в этот день стали семьей 99 пар.

Напомним, что венчание влюбленных 8 июля невозможно, поскольку эта дата приходится на один из дней Петровского поста.

Отмечается, что желающие заключить церковный брак именно в праздник святых Петра и Февронии могут сделать это 19 сентября, в день памяти перенесения мощей Петра из Благовещенского мужского монастыря в Свято-Троицкий женский монастырь Мурома - к мощам Февронии.