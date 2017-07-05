Троицкому женскому монастырю г. Пензы была передана в дар семьей из Москвы чудотворная икона Пресвятой Троицы (XVII в.).
Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим поблагодарил семью за неоценимый дар Церкви. Москвичи в ответ выразили радость по поводу возвращения святыни в храм Божий и пожелали обители процветания.
Во вторник, 4 июля, в Троицком монастыре состоялся молебен со встречей чудотворной иконы Пресвятой Троицы.
«Его высокопреосвященству сослужили протоиереи Владимир Спицын, Павел Матюшечкин, Владимир Ольхов; игумен Сергий (Зайчиков), иерей Сергий Червяков, иеромонах Фаддей (Голосных), протодиакон Дионисий Сушко, диаконы Ростислав Горшенев и Сергий Хомяков», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.
В дар, все только в дар.