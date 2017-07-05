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Общество | В Пензе Троицкому монастырю подарили чудотворную икону XVII века

05.07.2017|12:17
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Троицкому женскому монастырю г. Пензы была передана в дар семьей из Москвы чудотворная икона Пресвятой Троицы (XVII в.).

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим поблагодарил семью за неоценимый дар Церкви. Москвичи в ответ выразили радость по поводу возвращения святыни в храм Божий и пожелали обители процветания.

Во вторник, 4 июля, в Троицком монастыре состоялся молебен со встречей чудотворной иконы Пресвятой Троицы.

«Его высокопреосвященству сослужили протоиереи Владимир Спицын, Павел Матюшечкин, Владимир Ольхов; игумен Сергий (Зайчиков), иерей Сергий Червяков, иеромонах Фаддей (Голосных), протодиакон Дионисий Сушко, диаконы Ростислав Горшенев и Сергий Хомяков», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

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Гость|05.07.2017 12:45|

В дар, все только в дар.

Гость|05.07.2017 12:56|

Вот где цирк во всей его красе

Гость|05.07.2017 13:00|

Скоко их,однако с Хомяковым в конце.

Гость|05.07.2017 13:55|

Гость писал(a):

Вот где цирк во всей его красе
Вот цирк! "МЧС и Русская православная церковь (РПЦ) подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Сегодня в МЧС России светлый и радостный день – подписано соглашение, которое открывает новые горизонты дальнейшего взаимодействия. Этим документом предусматривается участие Русской православной церкви в реализации комплекса задач по профилактике и предупреждению чрезвычайных ситуаций», – сказал глава МЧС Владимир Пучков.

Отмечается, что религиозные организации РПЦ будут участвовать в оказании помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций.

Соглашение также предусматривает, что священнослужители будут оказывать духовную поддержку пострадавшим и их семьям как на дому, так и в лечебных учреждениях. Для этого в местах возникновения ЧС будет организована работа походных храмов и сестер милосердия."

Гость|05.07.2017 14:26|

Московская семья избавилась от чудес ? НЕ ВЕРЮ !!!

Гость|05.07.2017 14:31|

... почем опиум для народа

Гость|05.07.2017 15:27|

Гость писал(a):

Соглашение также предусматривает
наверняка и гос. финансирование РПЦ. Бабок от бабок теперь видимо мало стало поступать. Платить будем все через государство.

Гость|05.07.2017 16:10|

Детишки смотрят мультики и играют в мультяшных героев, так и здесь всё б в иконки поиграть.

Гость|05.07.2017 16:17|

Ждем чудес?

Гость|05.07.2017 16:35|

Гость писал(a):

Ждем чудес?
Чудим сами!

Гость|05.07.2017 16:36|

Всех попов на субботник по случаю сильного дождя!

Гость|05.07.2017 16:45|

penzainform.ru писал(a):

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим
...ПЕНЗАИНФОРМ ... опять не так пишите ... надо как при ДТП ...з9-летний Митрополит Серафим - епископ Русской православной церкви, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, глава Пензенской митрополии поблагодарил ...

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