05.07.2017 | 12:17

Троицкому женскому монастырю г. Пензы была передана в дар семьей из Москвы чудотворная икона Пресвятой Троицы (XVII в.).

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим поблагодарил семью за неоценимый дар Церкви. Москвичи в ответ выразили радость по поводу возвращения святыни в храм Божий и пожелали обители процветания.

Во вторник, 4 июля, в Троицком монастыре состоялся молебен со встречей чудотворной иконы Пресвятой Троицы.

«Его высокопреосвященству сослужили протоиереи Владимир Спицын, Павел Матюшечкин, Владимир Ольхов; игумен Сергий (Зайчиков), иерей Сергий Червяков, иеромонах Фаддей (Голосных), протодиакон Дионисий Сушко, диаконы Ростислав Горшенев и Сергий Хомяков», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.