05.07.2017 | 17:42

Больше 148 тысяч учебников и образовательных пособий получат пензенские школы в этом году. На покупку новых книг было выделено свыше 51 миллиона рублей.

«Учебная литература со второго по седьмой класс пришла в полном объеме. Пятый-шестой классы получат учебники по английскому языку. Восьмому-девятому, которые занимаются по ФГОС, также выдадут все книги», - сообщил заместитель начальника управления Министерства образования Пензенской области Михаил Хромов.

Учебники привезут и в коррекционные образовательные учреждения. Планируется, что первые книги начнут поступать уже 7 июля. Закончат укомплектовывать школьные библиотеки 20 августа.

«Если ребенок зачислен в последний момент и комплекта не хватает, его можно найти в обменном фонде», - уточнил Михаил Хромов.

Все учебники школьники получат бесплатно.