Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|6 июл 2017|01:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+18oC
Завтра | Облачно |
  67.68  |  $  59.58
 

Общество | В 2017 году пензенские школы получат более 148 000 учебников

05.07.2017|17:42
Печать

Больше 148 тысяч учебников и образовательных пособий получат пензенские школы в этом году. На покупку новых книг было выделено свыше 51 миллиона рублей.

«Учебная литература со второго по седьмой класс пришла в полном объеме. Пятый-шестой классы получат учебники по английскому языку. Восьмому-девятому, которые занимаются по ФГОС, также выдадут все книги», - сообщил заместитель начальника управления Министерства образования Пензенской области Михаил Хромов.

Учебники привезут и в коррекционные образовательные учреждения. Планируется, что первые книги начнут поступать уже 7 июля. Закончат укомплектовывать школьные библиотеки 20 августа.

«Если ребенок зачислен в последний момент и комплекта не хватает, его можно найти в обменном фонде», - уточнил Михаил Хромов.

Все учебники школьники получат бесплатно.

0
0
0
0
 
Гость|05.07.2017 19:40|

А требуется всего сколько?? Надо в процентах цифры отображать. Полностью закрывают потребность или только десятую часть?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!