05.07.2017 | 16:14

Повара, кондитеры, фотографы, декораторы, ведущие - все те, кто долго и кропотливо работает над созданием праздников для других, теперь сами в центре внимания. В Пензе выбрали мисс Event Beauty.

«Идея возникла в 2016 году в Москве. В 2017-м конкурс получил статус международного, он проходит в 20 городах России и Беларуси», - сообщила организатор мероприятия Екатерина Малькова.

В региональном этапе приняли участие девять девушек. Они поучаствовали в интеллектуальном конкурсе, дефиле, а также продемонстрировали видеовизитку и творческий номер.

«Это приключение, возможность получить новые эмоции», - поделилась участница Мария Букина.

В итоге победительницей регионального этапа стала Юлия Золотарева, она и поедет в Москву, где в финале поборется за главную корону конкурса и путевку в Грецию.