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Общество | В Пензе на конкурсе Event Beauty победила Юлия Золотарева

05.07.2017|16:14
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Повара, кондитеры, фотографы, декораторы, ведущие - все те, кто долго и кропотливо работает над созданием праздников для других, теперь сами в центре внимания. В Пензе выбрали мисс Event Beauty.

«Идея возникла в 2016 году в Москве. В 2017-м конкурс получил статус международного, он проходит в 20 городах России и Беларуси», - сообщила организатор мероприятия Екатерина Малькова.

В региональном этапе приняли участие девять девушек. Они поучаствовали в интеллектуальном конкурсе, дефиле, а также продемонстрировали видеовизитку и творческий номер.

«Это приключение, возможность получить новые эмоции», - поделилась участница Мария Букина.

В итоге победительницей регионального этапа стала Юлия Золотарева, она и поедет в Москву, где в финале поборется за главную корону конкурса и путевку в Грецию.

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