05.07.2017 | 15:34

Центральная линия Олимпийской аллеи - пешеходная зона. Однако там с огромной скоростью ездят велосипедисты. Не отстают от них и катающиеся на роликах. А иногда даже на квадроциклах лихачи появляются.

«Давайте уважать отдых друг друга! Подумаем о безопасности, ведь на Олимпийской аллее бывают мамы с колясками, гуляют малыши, которые только начинают ходить», - отметила директор ЦПКиО им. В. Г. Белинского Елена Савельева.

В результате реконструкции, выполненной в прошлом году, для любителей езды на роликовых коньках и велосипедах специально проложили кольцевую трассу.

Заасфальтировали ее. Однако по старой памяти на центральную нет-нет, да зарулят велосипедисты.

«Я заехала сюда, чтобы купить чаю в кафе, а потом вернусь на другую дорожку», - пояснила одна из спортсменок.

Ежедневно Олимпийскую аллею посещают сотни пензенцев и гостей нашего города. Часть из них приезжают туда, чтобы покататься на велосипеде или роликах. И, по мнению большинства, семикилометровой дорожки для этого вполне достаточно.