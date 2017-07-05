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Общество | На Олимпийской аллее разграничили пешеходную и велосипедную зоны

05.07.2017|15:34
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Центральная линия Олимпийской аллеи - пешеходная зона. Однако там с огромной скоростью ездят велосипедисты. Не отстают от них и катающиеся на роликах. А иногда даже на квадроциклах лихачи появляются.

«Давайте уважать отдых друг друга! Подумаем о безопасности, ведь на Олимпийской аллее бывают мамы с колясками, гуляют малыши, которые только начинают ходить», - отметила директор ЦПКиО им. В. Г. Белинского Елена Савельева.

В результате реконструкции, выполненной в прошлом году, для любителей езды на роликовых коньках и велосипедах специально проложили кольцевую трассу.

Заасфальтировали ее. Однако по старой памяти на центральную нет-нет, да зарулят велосипедисты.

«Я заехала сюда, чтобы купить чаю в кафе, а потом вернусь на другую дорожку», - пояснила одна из спортсменок.

Ежедневно Олимпийскую аллею посещают сотни пензенцев и гостей нашего города. Часть из них приезжают туда, чтобы покататься на велосипеде или роликах. И, по мнению большинства, семикилометровой дорожки для этого вполне достаточно.

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Гость|05.07.2017 20:41|

penzainform.ru писал(a):

Подумаем о безопасности, ведь на Олимпийской аллее бывают мамы с колясками, гуляют малыши, которые только начинают ходить
Вот по велодорожкам и будут ходить теперь, сто процентов.

Гость|05.07.2017 21:05|

На велодорожке собак выгуливают (мелочь декоративную) ,еле от тормозился в повороте.Вот и пусть их выгуливают на центральной аллее.

Гость|05.07.2017 21:35|

Гость писал(a):

На велодорожке собак выгуливают (мелочь декоративную) ,еле от тормозился в повороте.Вот и пусть их выгуливают на центральной аллее.
Зачем собак вообще по асфальту выгуливать? Там куча тропинок, вот там им самое место.

Гость|05.07.2017 21:36|

АСФАЛЬТ НОРМАЛЬНЫЙ ПОЛОЖИТЕ ПО КРУГУ ТОГДА-СДЕЛАЛИ 200 МЕТРОВ,А ДАЛЬШЕ НА РОЛИКАХ ВСЕ НОГИ ПОЛАМАЕШЬ...!!!

Гость|05.07.2017 21:39|

Гость писал(a):

ПОЛАМАЕШЬ
Глаза полОмаешь такое читать.

Гость|05.07.2017 21:43|

хорошо, что разделили, еще бы исполняли...

Имя: Гость
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