05.07.2017 | 13:02

Во вторник, 4 июля, сотрудники регионального минлесхоза провели внеплановую проверку ООО «МУП Октябрьского района», где перед этим было выявлено нарушение.

Организации было выдано предписание перестать сбрасывать неочищенные сточные воды в ручей Безымянный в срок до 1 июля. Однако, как показала проверка, предприятие его не выполнило.

«Составлен протокол об административном правонарушении, которым предусмотрен штраф на сумму от 30 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.