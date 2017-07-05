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Общество | МУП Октябрьского района продолжает сбрасывать сточные воды в ручей

05.07.2017|13:02
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Во вторник, 4 июля, сотрудники регионального минлесхоза провели внеплановую проверку ООО «МУП Октябрьского района», где перед этим было выявлено нарушение.

Организации было выдано предписание перестать сбрасывать неочищенные сточные воды в ручей Безымянный в срок до 1 июля. Однако, как показала проверка, предприятие его не выполнило.

«Составлен протокол об административном правонарушении, которым предусмотрен штраф на сумму от 30 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

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Гость|05.07.2017 13:29|

penzainform.ru писал(a):

4 июля, сотрудники регионального минлесхоза провели внеплановую проверку ООО «МУП Октябрьского района»
А ни этот ли муп лоббировали сотрудники Администрации Октябрьского района?

Есть ли в этом коррупционная составляющая?

Гость|05.07.2017 15:00|

Гость писал(a):

А ни этот ли муп лоббировали сотрудники Администрации Октябрьского района?

Есть ли в этом коррупционная составляющая?

что вы?! что вы?! никакой коррупции в области никогда не было и нет!

Имя: Гость
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