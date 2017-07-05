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Общество | Медсестра и фармацевт из Пензы стали призерами всероссийского конкурса

05.07.2017|12:37
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По итогам III Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» пензенские медработники стали призерами в двух номинациях.

Медсестра-анестезист отделения анестезиологии областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко Ирина Дергунова, которая трудится в учреждении с 2003 года, заняла второе место в номинации «Лучшая старшая медицинская сестра». Она в совершенстве владеет правилами ухода за тяжелыми пациентами, методами доврачебной реанимации, неотложной помощи при различных критических состояниях, работает со сложной современной аппаратурой.

В номинации «Лучший фармацевт» второе место заняла Ольга Златогорская - фармацевт аптеки Пензенского областного центра специализированных видов медицинской помощи. Ольга Евгеньевна работает в учреждении с января 2015 года и прекрасно справляется со своими обязанностями: грамотно и быстро собирает и отпускает медикаменты в отделения для оказания необходимой терапии пациентам с различными патологиями.

«На третий этап поступило 357 работ из 65 субъектов Российской Федерации и 8 федеральных органов исполнительной власти. Определены 24 призера во всех восьми номинациях», - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

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