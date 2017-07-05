05.07.2017 | 15:46

В субботу, 15 июля, жители Пензенской области смогут попасть на консультативный прием к нефрологу и неврологу. Врачи будут ждать пациентов с 8:00 до 13:00.

Жители Пензы смогут пройти обследование у невролога в поликлиниках № 3 (ул. Светлая, 1, тел. 99-60-51), № 6 (ул. Гагарина, 24, тел. 49-83-95), № 7 (ул. Аустрина, 160, тел.: 99-98-52, 99-98-54), № 13 (ул. Кронштадтская, 12, тел. 98-20-08) и № 14 (ул. Стасова, 7, тел. 98-45-00).

Нефролог будет принимать горожан в поликлинике № 14 (ул. Стасова, 7).

«Записаться на прием к вышеперечисленным врачам можно через сайт penzadoctor.ru, по телефону контакт-центра 999-130 или по телефонам регистратур», - сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

В районах Пензенской области записаться к врачам можно также через интернет-ресурс penzadoctor.ru либо по телефонам регистратур соответствующих медицинских организаций.