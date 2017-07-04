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Общество | В центре города заработал «лежачий» светофор

04.07.2017|17:21
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В центре города заработал необычный светофор. Увидеть его можно, только если смотреть не по сторонам, а вниз - на тротуарную плитку.

«Это современный светодиодный контроллер, в народе его называют «светофор под ногами», - уточнил заместитель директора Департамента ЖКХ г. Пензы Владимир Рузляев.

Объект установлен в рамках реализации программы «Безопасные и качественные дороги». Стоит более 1 миллиона рублей. Главное его предназначение - предупреждать об опасности горожан, которые переходят проезжую часть, уткнувшись носом в экран своих мобильных телефонов, и не обращают внимания на работу обычных светофоров.

Подразумевается, что в этот момент стрелки и надписи «Стой» или «Иди», загорающиеся под ногами, должны дисциплинировать невнимательных пешеходов. Правда, насчет этого мнения горожан разделились.

«Я не думаю, что он сильно поможет тем, кто смотрит в телефон», - отметила прохожая.

«Не вижу необходимости в нем», - согласился другой горожанин.

«На солнце будет незаметно», - констатировала молодая пензячка.

«Для тех, кто ходит, уткнувшись в гаджеты, это будет полезно», - решила еще одна жительница города.

Светящиеся полосы оборудованы антивандальным стеклом. Производители уверяют, что даже колеса автомобилей их не повредят.

Планируется, что в следующем году в Пензе установят еще два подобных светофора. Где конкретно, пока не решили. Но однозначно это будут перекрестки с оживленным автомобильным движением.

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Гость|04.07.2017 19:02|

более 1ляма за светодиоды под стекло? Могу сделать точь такуюж ерунду и готов обслуживать за50тыч. рублёв

Гость|04.07.2017 19:05|

penzainform.ru писал(a):

Стоит более 1 миллиона рублей.
А на самом деле?

Гость|04.07.2017 19:09|

Это ж надо, это ж надо, как в Лондон-бич, как в Майами-таун, как Нью-Йорк хилтон, как в Бангкок сири...

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