В Тамалинском районе объявлен конкурс «Индивидуальное домовладение образцового содержания». Участие в нем может принять любой владелец частного дома.
Для этого необходимо представить в администрацию Тамалинского района (каб. № 10) письмо конкурсанта, а также заявку администрации муниципального образования и цветные фотографии домовладения и прилегающей территории, заверенные подписью и печатью руководителя органа местного самоуправления.
Кроме того, потребуются копии документов, подтверждающих право собственности или пользования на землю и домовладение.
Конкурс проводится до 5 августа, а до 15 августа комиссия подведет итоги.
«За первое место наградой станут 15 тысяч рублей, за второе - 10 тысяч, за третье - 5 тысяч рублей», - сообщает администрация Тамалинского района.
Дороги лучше сделайте и больницу возобновите как раньше, а не как сейчас пока до Кузнецка доедишь люди помирают, и скорую пока дождешься откинешься, а ну уж чтоб полежать в больничке Тамалы легче Путину написать!