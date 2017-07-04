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Общество | В Тамалинском районе хозяин лучшего домовладения получит 15 тысяч рублей

04.07.2017|12:02
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В Тамалинском районе объявлен конкурс «Индивидуальное домовладение образцового содержания». Участие в нем может принять любой владелец частного дома.

Для этого необходимо представить в администрацию Тамалинского района (каб. № 10) письмо конкурсанта, а также заявку администрации муниципального образования и цветные фотографии домовладения и прилегающей территории, заверенные подписью и печатью руководителя органа местного самоуправления.

Кроме того, потребуются копии документов, подтверждающих право собственности или пользования на землю и домовладение.

Конкурс проводится до 5 августа, а до 15 августа комиссия подведет итоги.

«За первое место наградой станут 15 тысяч рублей, за второе - 10 тысяч, за третье - 5 тысяч рублей», - сообщает администрация Тамалинского района.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|04.07.2017 12:22|

Дороги лучше сделайте и больницу возобновите как раньше, а не как сейчас пока до Кузнецка доедишь люди помирают, и скорую пока дождешься откинешься, а ну уж чтоб полежать в больничке Тамалы легче Путину написать!

Гость|04.07.2017 12:42|

Да, уж. пир во время чумы. Скорая везет из Тамалы в Каменку, Школы позакрывали еще при Моргунове, район вымирает. Конкурс чего? Кто будет оценивать, и есть ли специалисты по дизайну? Опять на глазок, как взглянется. Местным чиновникам заняться не чем.

Гость|04.07.2017 12:45|

Гость писал(a):

легче Путину написать!
Лучше пишите на деревню дедушке Константину Макарычу, такое письмо однажды к Ленину пришло, кино такое было и там показывали. Судя по тому кино жизнь после этого пиьсма улучшилась.

Имя: Гость
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