04.07.2017 | 12:02

В Тамалинском районе объявлен конкурс «Индивидуальное домовладение образцового содержания». Участие в нем может принять любой владелец частного дома.

Для этого необходимо представить в администрацию Тамалинского района (каб. № 10) письмо конкурсанта, а также заявку администрации муниципального образования и цветные фотографии домовладения и прилегающей территории, заверенные подписью и печатью руководителя органа местного самоуправления.

Кроме того, потребуются копии документов, подтверждающих право собственности или пользования на землю и домовладение.

Конкурс проводится до 5 августа, а до 15 августа комиссия подведет итоги.

«За первое место наградой станут 15 тысяч рублей, за второе - 10 тысяч, за третье - 5 тысяч рублей», - сообщает администрация Тамалинского района.