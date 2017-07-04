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Общество | В Пензенской области за 6 месяцев 105 человек умерли от отравления алкоголем

04.07.2017|17:43
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На заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, состоявшемся во вторник, 4 июля, в правительстве Пензенской области, обсуждалась борьба с нелегальным алкоголем и спиртосодержащей продукцией.

С начала текущего года правоохранительными органами в этой сфере выявлено 105 преступлений и 448 административных правонарушений. Составлено 29 протоколов по фактам продажи непищевой спиртосодержащей жидкости, употребление которой может привести к тяжелым отравлениям.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за 6 месяцев в Пензенской области выявлено 269 случаев острого отравления алкоголем, из них 105 - с летальным исходом. Для сравнения: за первое полугодие 2016 года было зарегистрировано 352 отравления, 166 из них закончились гибелью людей.

«Хотя количество отравлений, по сравнению с аналогичным периодом, заметно уменьшилось, цифры шокируют. Ни в коем случае нельзя снижать внимание к данной проблеме», - констатировал председатель регионального правительства Николай Симонов.

«Правоохранители предлагают при выдаче лицензии на право розничной реализации алкоголя ввести обязательное требование оборудовать рабочие места кассиров средствами видеофиксации, а также установить период времени, в течение которого должны храниться записи. Это позволит исключить факты продажи спиртного без использования ЕГАИС, а также зафиксировать другие нарушения», - сообщила пресс-служба правительства Пензенской области.

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Гость|04.07.2017 18:11|

5 июля в пензе собираются ловить водителей без детских кресел как преступников.

Лучше бы изловили вот этих которые травят людей этим алкоголем.

Гость|04.07.2017 18:14|

Гость писал(a):

Лучше бы изловили вот этих которые травят людей этим алкоголем.
А кто сказал что травят? Ведро родниковой воды выпьешь - тоже помрёшь.

Гость|04.07.2017 18:16|

С дури можно и хрен сломать

Гость|04.07.2017 18:21|

Большинство этих отравлений из-за банального передоза, то есть пьют нормальную водку, но в таких объемах, что получается насмерть. Нужно, чтобы растущее поколение было подальше от этой пагубной привычки. Тех, кто уже привык пороть ее до поросячьего визгу, не переучишь.

Гость|04.07.2017 18:26|

Гость писал(a):

Нужно, чтобы растущее поколение было подальше от этой пагубной привычки
Вот это поколение поганое пусть и дохнет.

Гость|04.07.2017 18:30|

Гость писал(a):

Вот это поколение поганое пусть и дохнет.
Местный дурачок нарисовался!

Гость|04.07.2017 18:58|

Чем больше передохнет алкашей - тем чище будет страна . Я ЗА их отравления .

Гость|04.07.2017 18:59|

Нормальный человек не пьёт водку .

Гость|04.07.2017 19:10|

Это как так?

Гость|04.07.2017 19:12|

То я в храме,то я в яме.

То гуляю в ресторане,то сгибаюсь

В рог бараний.

Имя: Гость
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