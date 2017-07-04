04.07.2017 | 17:43

На заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, состоявшемся во вторник, 4 июля, в правительстве Пензенской области, обсуждалась борьба с нелегальным алкоголем и спиртосодержащей продукцией.

С начала текущего года правоохранительными органами в этой сфере выявлено 105 преступлений и 448 административных правонарушений. Составлено 29 протоколов по фактам продажи непищевой спиртосодержащей жидкости, употребление которой может привести к тяжелым отравлениям.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за 6 месяцев в Пензенской области выявлено 269 случаев острого отравления алкоголем, из них 105 - с летальным исходом. Для сравнения: за первое полугодие 2016 года было зарегистрировано 352 отравления, 166 из них закончились гибелью людей.

«Хотя количество отравлений, по сравнению с аналогичным периодом, заметно уменьшилось, цифры шокируют. Ни в коем случае нельзя снижать внимание к данной проблеме», - констатировал председатель регионального правительства Николай Симонов.

«Правоохранители предлагают при выдаче лицензии на право розничной реализации алкоголя ввести обязательное требование оборудовать рабочие места кассиров средствами видеофиксации, а также установить период времени, в течение которого должны храниться записи. Это позволит исключить факты продажи спиртного без использования ЕГАИС, а также зафиксировать другие нарушения», - сообщила пресс-служба правительства Пензенской области.