04.07.2017 | 13:13

Сотрудники регионального минлесхоза обнаружили на территории Пензы несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов.

Стихийная помойка, которая наносит вред экологической обстановке в городе, расположилась напротив строения на улице Арбековское Лесничество, 1а.

Нарушители санитарного законодательства не найдены.

Как сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза, в адрес администрации Пензы направлена информация о принятии безотлагательных мер по ликвидации свалки.

Напомним: 16 июня министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона Александр Москвин выявил и запечатлел свалку на участке рядом с пятым километром трассы Пенза – Тамбов.