Сотрудники регионального минлесхоза обнаружили на территории Пензы несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов.
Стихийная помойка, которая наносит вред экологической обстановке в городе, расположилась напротив строения на улице Арбековское Лесничество, 1а.
Нарушители санитарного законодательства не найдены.
Как сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза, в адрес администрации Пензы направлена информация о принятии безотлагательных мер по ликвидации свалки.
Напомним: 16 июня министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона Александр Москвин выявил и запечатлел свалку на участке рядом с пятым километром трассы Пенза – Тамбов.
penzainform.ru писал(a):Г...о что ли, Есть пословица : Не трожь г. пока не...