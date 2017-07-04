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Общество | В Октябрьском районе Пензы обнаружена стихийная свалка

04.07.2017|13:13
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Сотрудники регионального минлесхоза обнаружили на территории Пензы несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов.

Стихийная помойка, которая наносит вред экологической обстановке в городе, расположилась напротив строения на улице Арбековское Лесничество, 1а.

Нарушители санитарного законодательства не найдены.

Как сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза, в адрес администрации Пензы направлена информация о принятии безотлагательных мер по ликвидации свалки.

Напомним: 16 июня министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона Александр Москвин выявил и запечатлел свалку на участке рядом с пятым километром трассы Пенза – Тамбов.

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Гость|04.07.2017 13:37|

penzainform.ru писал(a):

свалку твердых коммунальных отходов.
Г...о что ли, Есть пословица : Не трожь г. пока не...

Гость|04.07.2017 14:22|

penzainform.ru писал(a):

Сотрудники регионального минлесхоза обнаружили на территории Пензы несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов.
Надо срочно обратиться на сайт ГАРАНТА КОНСТИТУЦИИ...

Гость|04.07.2017 16:47|

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