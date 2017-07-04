04.07.2017 | 14:24

В 2018 году в Кузнецке на ремонт дорог планируется потратить около 150 миллионов рублей. Об этом на оперативном совещании, состоявшемся в понедельник, 3 июля, сообщил мэр города Сергей Златогорский.

«Существует принципиальная договоренность с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым», - уточнил Златогорский.

Мэр потребовал заранее продумать список дорог, включая пешеходные зоны, которые можно привести в порядок на заявленную сумму.

«К середине августа должен быть готов план разработки проектно-сметной документации», - добавил глава администрации Кузнецка.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе местной мэрии, Сергей Златогорский попросил представить отчет по выполнению подрядчиками гарантийных обязательств по содержанию дорог.