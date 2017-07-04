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Общество | В 2018 году на ремонт дорог в Кузнецке направят 150 млн рублей

04.07.2017|14:24
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В 2018 году в Кузнецке на ремонт дорог планируется потратить около 150 миллионов рублей. Об этом на оперативном совещании, состоявшемся в понедельник, 3 июля, сообщил мэр города Сергей Златогорский.

«Существует принципиальная договоренность с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым», - уточнил Златогорский.

Мэр потребовал заранее продумать список дорог, включая пешеходные зоны, которые можно привести в порядок на заявленную сумму.

«К середине августа должен быть готов план разработки проектно-сметной документации», - добавил глава администрации Кузнецка.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе местной мэрии, Сергей Златогорский попросил представить отчет по выполнению подрядчиками гарантийных обязательств по содержанию дорог.

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Гость|04.07.2017 18:19|

а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://tok.pw/zaraza

Гость|04.07.2017 18:35|

Гость писал(a):

а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://tok.pw/zaraza
Иди в ЖОПУ , зараза !

Имя: Гость
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