04.07.2017 | 18:01

Убрать мусор и весело провести время - цель участников экологической акции, которая называется «Greenshift. Пикник». Волонтеры не просто собирают мусор, а соревнуются друг с другом.

«Мы решили рассортировать бумагу, металл и пластик и отправить это все на переработку», - уточнил организатор акции Алексей Авин.

Ежегодно в лесах растут кучи неразлагающегося мусора.

«У нас тут 150-200 человек. Думаю, те, кто сегодня здесь убирался, больше не будут мусорить. А так как с каждым годом количество участников растет, то ситуация лет через пять может измениться», - отметила организатор акции Нелли Бахтеева.

Акция «Greenshift. Пикник» проводится в Пензе с 2014 года.