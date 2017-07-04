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Общество | Участники экологической акции рассортировали собранный мусор

04.07.2017|18:01
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Убрать мусор и весело провести время - цель участников экологической акции, которая называется «Greenshift. Пикник». Волонтеры не просто собирают мусор, а соревнуются друг с другом.

«Мы решили рассортировать бумагу, металл и пластик и отправить это все на переработку», - уточнил организатор акции Алексей Авин.

Ежегодно в лесах растут кучи неразлагающегося мусора.

«У нас тут 150-200 человек. Думаю, те, кто сегодня здесь убирался, больше не будут мусорить. А так как с каждым годом количество участников растет, то ситуация лет через пять может измениться», - отметила организатор акции Нелли Бахтеева.

Акция «Greenshift. Пикник» проводится в Пензе с 2014 года.

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