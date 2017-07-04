04.07.2017 | 15:45

Жительнице Белинского района вынесено предупреждение за неисполнение обязанностей по воспитанию 16-летней дочери.

5 июня текущего года девочка находилась в областном центре. Вместе со своей знакомой, 17-летней пензячкой, она поднялась на крышу 10-этажного дома, чтобы сфотографироваться. Подростков, жизни и здоровью которых угрожала опасность, сняли прибывшие сотрудники полиции.

Мать младшей из девочек признала свою вину и раскаялась в содеянном. Кроме того, женщина положительно характеризуется по месту жительства, работы и ранее не привлекалась к административной ответственности.

«Учитывая это, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Белинского района приняла решение о вынесении предупреждения», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.