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Общество | Матери девочки, гулявшей по крыше дома в Пензе, вынесли предупреждение

04.07.2017|15:45
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Жительнице Белинского района вынесено предупреждение за неисполнение обязанностей по воспитанию 16-летней дочери.

5 июня текущего года девочка находилась в областном центре. Вместе со своей знакомой, 17-летней пензячкой, она поднялась на крышу 10-этажного дома, чтобы сфотографироваться. Подростков, жизни и здоровью которых угрожала опасность, сняли прибывшие сотрудники полиции.

Мать младшей из девочек признала свою вину и раскаялась в содеянном. Кроме того, женщина положительно характеризуется по месту жительства, работы и ранее не привлекалась к административной ответственности.

«Учитывая это, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Белинского района приняла решение о вынесении предупреждения», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|04.07.2017 16:44|

Предупреждение надо выносить тем ,кто чердаки не запирает,обеспечивая свободный доступ на крышу.

Гость|04.07.2017 17:09|

....а девахи до 17 лет дожили, ума не нажили!

Гость|04.07.2017 17:12|

Гость писал(a):

Предупреждение надо выносить тем ,кто чердаки не запирает,обеспечивая свободный доступ на крышу.
У нас борются не с причиной а следствием, так можно бесконечно долго создавать видимость борьбы и осваивать народные денежки

Гость|04.07.2017 17:16|

penzainform.ru писал(a):

она поднялась на крышу 10-этажного дома
Какая статья нарушена? Устраивают показуху из ничего, законных оснований для привлечения к ответственности нет. Если бы были, то составили бы протокол.

Гость|04.07.2017 17:19|

Детство в СССР намного интереснее было и покрышам и постройками и по подвалам и по строкам короче только где не игрались.

Гость|04.07.2017 17:35|

В чём тут неисполнение обязанностей по воспитанию?!penzainform.ru писал(a):

Мать младшей из девочек признала свою вину и раскаялась в содеянном.
Просто наехали на бедную мать. Не стыдно?! Вас самих за такое надо привлекать по закону.Гость писал(a):
Детство в СССР намного интереснее было и покрышам и постройками и по подвалам и по строкам короче только где не игрались.
Причём на крыше моего дома было намного безопаснее чем на детской площадке.

Гость|04.07.2017 17:39|

Мне 43г и в школьные годы мы всегда начиная с мая загорать ходили на крышу.одновременно читали книги или учили билеты.

Гость|04.07.2017 18:31|

А на льдинах как катались,дп на плотах,когда половодье,в конце 70-х,в кузовах грузовиков. Потом всю ночь на мопедах тарахтели,как постарше стали. А уж "радиохулиганство",так это за милую душу. Ну и что в итоге-все живы,здоровы,внуков няньчим. Есть что вспомнить,в отличии от взрощенных на компьютерах детях современности. Нет праздника у них,отрады нет,одни запреты да наставления. Эх,молодость...

Гость|04.07.2017 18:35|

Ересь полная.

Гость|04.07.2017 18:40|

penzainform.ru писал(a):

«Учитывая это, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Белинского района приняла решение о вынесении предупреждения»,
В прокуратуру и суд надо заявление подавать на эту комиссию.

Гость|04.07.2017 18:48|

penzainform.ru писал(a):

Подростков, жизни и здоровью которых угрожала опасность, сняли прибывшие сотрудники полиции.
Я бы просто позвонил своим из росгвардии (я во вневедомственной охране работаю) и мы с мужиками разобрались бы кто такие и от кого спасают эти новоявленные герои. Корпоративной вежливости пусть не ждут от меня.

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