05.05.2017 | 09:36

В четверг, 4 мая, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в совместном заседании Госсовета РФ и Комиссии при Президенте РФ по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На заседании в Большом Кремлевском дворце, которое провел Президент России Владимир Путин, рассматривалось три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, независимая оценка качества услуг в социальной сфере и переселение граждан из аварийного жилья.

Владимир Путин подчеркнул масштабность проблемы ликвидации аварийного жилья и напомнил, что в число таких домов попадают здания, которые не были признаны таковыми на начало 2012 года.

«Поручаю Правительству Российской Федерации совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года, а на переходный период предлагаю продлить работу Фонда жилищно-коммунального хозяйства, который в целом доказал свою эффективность. Тем более что проект закона в правительстве проработан и готов к тому, чтобы быть принятым», - сказал Владимир Путин.

После заседания губернатор Пензенской области распорядился подготовить предложения по разработке региональной программы расселения ветхого и аварийного жилья.

«Ко мне обращаются жители, чьи дома признаны ветхими и аварийными после января 2012 года, я знаю об этой проблеме не понаслышке. С предложением о продлении действия программы мы обращались в Правительство РФ. В то же время нужно искать варианты решения вопроса на уровне области с участием муниципалитетов», - резюмировал Иван Белозерцев.

Губернатор также добавил, что в Пензенской области по региональным адресным программам запланировано расселить без малого 9 000 человек из почти 4 000 квартир. По состоянию на начало мая новое жилье получили 6,5 тысячи жителей Сурского края.