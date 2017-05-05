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Общество | В Гомельской области обнаружили останки пензенского бойца

05.05.2017|09:18
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В среду, 3 мая, во время поисковой экспедиции на территории Рогачевского района Гомельской области обнаружены останки рядового Красной армии Дмитрия Шиндякина. Боец был уроженцем села Колдаис Шемышейского района.

В настоящее время устанавливаются родственники солдата и идет подготовка по передаче останков и захоронению их на родине.

Поисковые работы ведутся на месте, где в 1941 году сражались бойцы сформированной в Пензенской области 61-й стрелковой дивизии.

«В июле-августе 1941 г. дивизия вела бои в составе 63-го стрелкового корпуса, которым командовал генерал-лейтенант Л. Г. Петровский. Совместно с 154-й и 167-й стрелковыми дивизиями успешно отбили попытки немецких войск форсировать Днепр в районе г. Рогачева Гомельской области», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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