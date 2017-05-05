Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|5 мая 2017|14:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+15oC
Завтра | Облачно |
  64.24  |  $  58.54
 

Общество | Пензячка отстояла право на комнату в общежитии на условиях соцнайма

05.05.2017|13:27
Печать

Железнодорожный районный суд удовлетворил иск жительницы Пензы к городской администрации о признании за ней права пользования жилым помещением на условиях социального найма.

Одно койко-место из двух в комнате площадью 13,8 кв. м женщина в 1989 году получила от ОАО «РЖД». С этого же времени женщина была зарегистрирована по данному адресу.

Впоследствии ОАО безвозмездно передало общежитие в управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации Пензы. Соседка пензячки по комнате умерла.

Когда жительница областного центра решила оформить законные права на комнату и обратилась в администрацию с заявлением о заключении договора социального найма, ей было отказано, поскольку документы о пользовании всем помещением она не представила.

При этом по нормам действующего законодательства данная комната предназначена для проживания только одного человека.

В итоге женщина обратилась в суд, который с учетом всех обстоятельств вынес решение в пользу истицы.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!