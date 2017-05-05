Железнодорожный районный суд удовлетворил иск жительницы Пензы к городской администрации о признании за ней права пользования жилым помещением на условиях социального найма.
Одно койко-место из двух в комнате площадью 13,8 кв. м женщина в 1989 году получила от ОАО «РЖД». С этого же времени женщина была зарегистрирована по данному адресу.
Впоследствии ОАО безвозмездно передало общежитие в управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации Пензы. Соседка пензячки по комнате умерла.
Когда жительница областного центра решила оформить законные права на комнату и обратилась в администрацию с заявлением о заключении договора социального найма, ей было отказано, поскольку документы о пользовании всем помещением она не представила.
При этом по нормам действующего законодательства данная комната предназначена для проживания только одного человека.
В итоге женщина обратилась в суд, который с учетом всех обстоятельств вынес решение в пользу истицы.