05.05.2017 | 13:27

Железнодорожный районный суд удовлетворил иск жительницы Пензы к городской администрации о признании за ней права пользования жилым помещением на условиях социального найма.

Одно койко-место из двух в комнате площадью 13,8 кв. м женщина в 1989 году получила от ОАО «РЖД». С этого же времени женщина была зарегистрирована по данному адресу.

Впоследствии ОАО безвозмездно передало общежитие в управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации Пензы. Соседка пензячки по комнате умерла.

Когда жительница областного центра решила оформить законные права на комнату и обратилась в администрацию с заявлением о заключении договора социального найма, ей было отказано, поскольку документы о пользовании всем помещением она не представила.

При этом по нормам действующего законодательства данная комната предназначена для проживания только одного человека.

В итоге женщина обратилась в суд, который с учетом всех обстоятельств вынес решение в пользу истицы.